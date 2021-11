Kavalan, IWSC에서 'Worldwide Whiskey Producer Trophy' 수상

-- 2021년에 100개 이상의 국제 금메달 획득하며 기록 경신

(타이베이 2021년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 대만 최고의 증류주 제조업체 Kavalan이 International Wine and Spirit Competition(IWSC)에서 세 번째로 Worldwide Whiskey Producer Trophy를 수상하면서, 화려한 2021년 시상식을 마무리했다.



Kavalan Distillery, 국제 대회에서 2021년 최우수상 수상

Worldwide Whisky Producer Trophy는 미주, 유럽, 아시아 및 오스트랄라시아 전역에서 가장 높은 점수를 받은 위스키 생산자에게 수여되는 상이다. 올해는 Kavalan이 Podium Single Malt Whisky로 Worldwide Whiskey Trophy를 수상한 것을 비롯해 7개의 Gold Outstanding과 8개의 Gold 메달을 수상한 데 대한 인정을 기반으로 수여됐다.

Worldwide Whisky Producer Trophy는 올해 100개 이상의 금메달과 10개의 업계 최고 영예상을 차지한 Kavalan의 화려한 시상 시즌의 대미를 장식했다.

올해 Kavalan은 IWSC, 국제 위스키 품평회(International Spirits Challenge, ISC) 및 샌프란시스코 주류품평회(San Francisco World Spirits Competition, SFWSC)와 같은 모든 최고 대회로부터 Producer of the Year 또는 Distillery of the Year로 선정됐다.

Kavalan CEO YT Lee는 "2021년은 Kavalan에 가히 기록적인 해였다"고 말했다.

그는 "Kavalan은 지속적인 혁신을 이어가며, 뛰어난 품질을 제공하기 위해 항상 한계를 극복해왔다"라며 "우리는 팬들이 기대하는 탁월한 맛과 향의 위스키를 제공하기 위해 계속 노력할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "이 트로피를 수여한 심사위원들에게 감사를 전하고, 열심히 노력한 우리 팀에게 영광을 돌린다"라고 소감을 밝혔다.

2021년 10개의 최우수상

Kavalan 증류소

- IWSC Worldwide Whiskey Producer of the Year

- SFWSC Distillery of the Year

- ISC World Whisky Producer of the Year Trophy

- ISC Spirit Tourism Awards Distillery Visitor Centre Trophy

- Icons of Whisky Visitor Attraction of the Year

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- SFWSC Best Other Single Malt Whisky

- BTI Best Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

- IWSC Worldwide Whiskey Trophy

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

- TWSC Best of the Best Single Malt

Kavalan Distillery 소개

이란(Yilan) 마을에 있는 Kavalan Distillery는 2005년부터 대만에서 싱글 몰트 위스키 제조법을 개척해왔다. 높은 습도와 온도에서 숙성되는 Kavalan 위스키는 설산의 크리스털 해빙수로 만들며, 바닷바람과 산바람으로 더욱 향상된다. 이들 요소가 합쳐져 Kavalan만의 고유한 부드러운 위스키가 탄생한다. 이란(Yilan) 마을의 옛 이름을 브랜드명으로 선택한 Kavalan 증류주 제조소는 모회사 King Car Group이 약 40년간 구축한 음료 제조 경험에 기반을 둔다. Kavalan은 업계에서 가장 경쟁이 치열한 여러 대회에서 600개 이상의 금상 또는 더 높은 상을 받았다. 추가 정보는 www.kavalanwhisky.com 을 참조한다.

미디어 문의:

Kaitlyn Tsai

kaitlyn@kingcar.com.tw

Sandra Tsai

sandratsai@kingcar.com.tw