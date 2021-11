[클라라 인스타그램]

[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 클라라가 자신의 몸매 유지 비결을 추측케 할수 있는 식단을 공유했다.

15일 클라라는 자신의 인스타그램에 "When I’m shooting film VS. when I’m not"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 업로드 했다.

사진에는 클라라가 평소 영화를 촬영할때 먹는 아침과 그렇지 않을때 먹는 아침상의 모습이 나란히 있다.

영화를 찍을때에는 고구마와 옥수수, 계란밖에 없는 반면 촬영이 없을때는 자극적인 떡볶이까지 다양한 메뉴들이 테이블을 한가득 채운 '극과 극' 식단이다.

이런 극과극은 식단은 늘씬하면서도 S라인 몸매를 유지하는 비결로 보인다.

한편 클라라는 지난 2019년 2세 연상의 사업가 사무엘 황과 결혼한 뒤 현재 중국 활동에 집중하고 있다.

