최성원 김준태 16강 진출…허정한.안지훈, 강자인도 합류

3쿠션 베겔 월드컵 본선 1R 韓 5명 생존…디펜딩챔프 김행직은 고배

16강에 진출한 승부사 최성원 [파이브앤식스 제공]

[헤럴드경제=조용직 기자] 12일 새벽 네덜란드 베겔에서 열리고 있는 세계 3쿠션 월드컵 본선 32강 경기에서 허정한(경남, 세계 랭킹 19위) 안지훈(대전, 252위)이 이 32강 본선 조별 경기에서 1위에 오르며 16강 진출에 성공했다. 최성원(부산시체육회, 18위) 김준태(경북체육회, 30위), 강자인(충북, 75위)도 16강에 합류했다.

허정한은 세계 랭킹에서 한 단계 모자라 최종 예선 라운드부터 경기에 나서 32강 본선에 올랐다. 32강 첫 경기에서 타스데미르 타이푼(터키, 4위)을 상대로 18이닝까지 가는 접전 끝에 무승부를 기록한 허정한은 루피 체넷(터키, 17위)을 40대 23(17이닝)으로 꺾은 데 이어 카라쿠르트 오메르(터키, 228위)역시 40대 33(17이닝)으로 돌려세우며 2승을 거뒀다. 2승 1무로 경기를 마친 허정한은 타스데미르 타이푼과 동률을 이뤘으나 에버리지에서 앞서 D조 1위로 16강에 진출했다.

허정한의 큐 끝이 예사롭지 않다. 최종 예선라운드를 포함 5경기 모두 2점 이상의 애버리지를 기록한 허정한은 5경기 합산 애버리지 2.238을 기록해 놀라운 득점력을 보여주고 있다. 16강에서 허정한은 '속사포' 니코스 폴리크로노폴로스(그리스, 24위)를 상대를 8강 진출을 노릴예정이다.

안지훈의 기세도 만만치 않다. 안지훈은 예전 2라운드부터 출전해 32강 본선에 올라왔다. 중간에 고비도 있었으나 행운도 따르며 연일 승전고를 울리고 있다. 32강에서 안지훈은 ‘당구황제’ 토브욘 블롬달(스웨덴, 5위)을 15이닝 만에 40대 29로 돌려세운 데 이어 전통의 강자 레이몬드 버그만(네덜란드, 103위)을 상대로 11이닝 만에 40대 10으로 원맨쇼를 펼치며 2승을 거둬 일찌감치 16강 진출을 확정 지었다. 마지막 세 번째 경기에서 제레미 뷰리(프랑스, 15위)에게 38대 40(22이닝)으로 패했으나 경기 내용이 나쁘지 않았다.

E조 1위로 16강에 오른 안지훈은 타스데미르 타이푼과 대결을 펼칠 예정이다.

한편 최종 예선 라운드에서 15위로 본선행 막차에 오른 강자인은 32강에서도 2패로 기록하며 탈락의 위기에 몰렸으나 마지막 디온 넬린과의 경기에서 1승을 거둬 1승 2패로 경기를 마쳤고 디온 넬린(덴마크, 20위), 페드로 곤잘레스(콜롬비아, 28위)에 애버리지에서 앞서 딕 야스퍼스(네덜란드, 1위)에 이어 조 2위로 다시 한번 16강 막차에 올랐다. 또한 최성원은 2승 1패로, 김준태는 1승 1무 1패로 조 2위에 올라 16강 진출에 성공했다.

반면 디펜딩 챔피언 김행직은 김준태와 1승 1무 1패로 동률을 이뤘으나 애버리지에서 밀려 조 3위로 16강 진출에 실패했다.

32강 전체 1위는 개최국 네덜란드의 제프리 요리센(249위)이 차지했다. 요리센은 안지훈과 마찬가지로 예선 2라운드부터 경기에 나서 무패를 기록하며 16강까지 진출했다. 김행직을 상대로 35대 0(10이닝)으로 몰아붙일 정도로 득점력도 갖추고 있다. 요리센은 16강에서 강자인과 붙는다.

이밖에 딕 야스퍼스, 마르코 자네티(이탈리아, 2위), 에디 멕스(벨기에, 3위) 등은 3연승을 기록하며 16강에 올랐고, 세미 사이그너(터키, 9위), 마틴 혼(독일, 11위), 다니엘 산체스 등도 무난히 16강 진출자 명단에 이름을 올렸다.

2021 베겔 3쿠션 월드컵 16강 경기는 12일 오후 6시(한국시간)부터 시작되며 유튜브 파이브앤식스 채널과 큐니 앱을 통해 전 경기 생방송으로 시청할 수 있다.

〈2021 베겔 3쿠션 월드컵 16강 대진〉 제프리 요리센 VS 강자인 / 안지훈 VS 타스데미르 타이푼 / 허정한 VS 니포스 폴리크로노폴로스 / 에디 멕스 VS 토브욘 블롬달(이상 12일 오후 6시) 딕 야스퍼스 VS 최성원 / 세미 사이그너 VS 다니엘 산체스 / 마틴 혼 VS 사메 시돔 / 김준태 VS 마르코 자네티(이상 12일 오후 8시)

yjc@heraldcorp.com