LG 올레드 TV, 14개국 소비자 매체 평가서 1위 휩쓸어

LG전자 제공

[헤럴드경제=양대근 기자] LG전자는 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV가 세계 주요 시장의 소비자 매체로부터 잇따라 최고의 TV로 선정됐다고 7일 밝혔다.

LG 올레드 TV는 14개국 소비자 매체의 TV 성능평가에서 모두 1위를 차지했다. 특히 올해 선보인 차세대 올레드 TV 'LG 올레드 에보'가 유럽 7개국 소비자 매체에서 모두 최고 점수를 받으며 차별화된 성능을 인정받았다고 회사는 전했다.

LG 올레드 에보(모델명 65G1, 55G1)는 프랑스 소비자 매체 '크슈아지르'(Que Choisir)가 264개 TV 제품을 대상으로 진행한 평가에서 16.2점으로 최고점을 받았다.

이 매체는 "LCD TV에서는 볼 수 없는 명암비로 놀랍도록 세밀한 이미지를 구현한다"고 호평했다. 올레드 에보를 포함한 LG 올레드 TV 9개 제품이 상위권을 차지했다.

소비자 매체의 평가는 매체가 제조사로부터 평가용 제품을 받지 않고 시중에 판매되는 제품을 직접 구매해서 성능을 비교해 신뢰도가 더 높은 편이다.

LG 올레드 TV는 미국, 호주, 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스웨덴, 포르투갈, 스페인, 체코, 벨기에, 핀란드 등의 소비자 매체가 실시한 TV 성능 평가에서도 모두 최고 평가를 받았다.

해외 유력 매체에서도 더 진화한 LG 올레드 TV의 성능에 대해 좋은 평가가 나오고 있다.

미국 IT 전문매체 BGR은 LG 올레드 에보를 올해 최고의 TV(The Best TVs in 2021) 가운데 최고 TV(The Best TV Overall)로 선정하면서 "TV로 무엇을 시청하더라도 최고의 선택이 될 것"이라고 전했다.

LG전자 HE연구소장 남호준 전무는 "한층 더 진화한 LG 올레드 TV의 차별화된 성능과 고객 신뢰를 기반으로 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

