나노랙스(Nanoracks), 보이저스페이스(Voyager Space), 록히드마틴(Lockheed Martin) - 3사가 협업하여 상업용 우주 정거장 개발을 위한 팀 결성

연구, 산업 활동 등을 지원하기 위해 지속적으로 유인하는 서식지

덴버, 2021년 10월 22일 /PRNewswire/ -- Nanoracks, Voyager Space, Lockheed Martin)(NYSE: LMT) 3사 협업으로 최초의 자유 비행 상업용 우주 정거장을 개발하기 위한 팀을 결성했다. Starlab으로 알려진 이 우주 정거장은 지속적으로 유인하는 상업용 플랫폼으로, 중요한 연구를 수행하고 산업 활동을 장려하며 지구 저궤도에서 미국의 지속적인 입지와 리더십을 보장하는 역할에 전념할 예정이다. Starlab은 2027년까지 초기 운용 능력을 달성할 것으로 예상돤다.

Starlab, a commercial low-Earth orbit space station is being planned for use by 2027