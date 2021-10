MedAlliance, VIVA21에서 최신 BTK 임상시험 결과 발표

-- SELUTION SLR™ 이용한 18개월 BTK 연구 데이터

제네바, 2021년 10월 11일 /PRNewswire/ -- VIVA21에서 PRESTIGE* 무릎 아래(Below-the-Knee, BTK) 연구의 18개월 결과가 최신 임상시험 결과로 발표됐다. 이 임상 연구의 목적은 중증 하지 허혈(Critical Limb Ischemia, CLI) 환자에서 긴 경골 폐색 병변(TASC C & D) 치료를 위한 SELUTION SLR™(MedAlliance의 독특한 시롤리무스 방출 풍선)의 안전성과 성능 결과를 평가하는 것이다.

