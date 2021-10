‘BTS 협업’ 콜드플레이,13년 만의 빌보드 1위 “‘아미’에 감사”

5일 공식 트위터 “BTS 축하한다”

[콜드플레이] [오피셜 차트 공식 SNS]

[헤럴드경제=주소현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)과의 협업곡으로 13년 만에 빌보드 1위를 차지한 밴드 콜드플레이가 BTS 팬덤 ‘아미’(Army)에 감사 인사를 전했다.

콜드플레이는 5일 공식 트위터를 통해 “BTS RM, 진, 슈가, 제이홉, 뷔 그리고 정국 축하한다”며 “우리의 팬들과 아미 그리고 이것(빌보드 1위)을 이루어준 모든 분께 감사드린다"고 했다. 해당 트윗은 BTS 공식계정에서 리트윗됐다.

콜드플레이는 이날 BTS와 합작한 ‘마이 유니버스’(My Universe)로 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 정상에 올랐다. 2008년 6월 히트곡 ‘비바 라 비다’(Viva la Vida) 이후 13년 만의 핫 100 1위다.

콜드플레이가 다시 핫 100곡을 달성하기까지 걸린 13년은 빌보드 차트 상 두번째로 길다. 빌보드에 따르면 팝스타 셰어(1974∼1999년)는 다음 핫 100곡을 탄생하기까지 25년이 걸렸다.

앞서 빌보드와 함께 팝계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 콜드플레이는 ‘마이 유니버스’로 3위에 올랐다.

2017년 체인스모커스와 협업한 ‘섬싱 저스트 라이크 디스’(SOMETHING JUST LIKE THIS) 이후 약 4년 반 만에 ‘톱 3’에 안착했다.

세계에서 손꼽히는 규모와 결집력을 자랑하는 팬덤을 보유한 BTS는 올해 들어서만 ‘버터’(10주), ‘퍼미션 투 댄스’(1주), ‘마이 유니버스’(1주)로 총 12주간 핫 100 정상을 차지했다.

addressh@heraldcorp.com