HEISHA DNEST2, 자율 드론 재정의

(선전, 중국 2021년 9월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 28일, HEISHA TECH가 자사의 2세대 제품 'HEISHA DNEST2'를 출시했다. DNEST2는 사용 준비를 마친 전자동 원격 항공비행 데이터 수집 시스템이다. DNEST2는 드론 조종을 완전히 새로운 차원으로 끌어 올리고, 조종사의 필요성을 완전히 없앴다. DNEST2는 드론 충전소일 뿐만 아니라 드론 스마트 홈이기도 하다.

드론은 무인 항공기로 불리지만, 결국에는 전문 조종사가 조종해야 한다. HEISHA는 진정한 무인 스마트 비행의 실현을 목표로 하며, 이를 염두에 두고 2020년 말에 DNEST1을 출시했다.

DNEST1을 출시한 HEISHA는 사용자로부터 받은 피드백을 고려하고, 시스템 업그레이드에 큰 노력을 기울인 끝에 HEISHA DNEST2를 출시했다. DNEST2는 드론 서비스 공급업체를 위한 완벽한 도구다. 드론 서비스 공급업체의 군집 드론에는 여러 제조업체가 만든 상업용 드론이 포함된다. DNEST2는 작업 현장에서 다양한 용도에 여러 가지 드론을 사용하는 조작자에게 보편적인 솔루션을 제공한다.

이제 조종사가 아니거나 드론 비행에 관한 지식이 없는 사용자도 손쉽게 드론을 조종할 수 있다. DNEST2는 토지, 사유지, 농장, 어장, 공장 또는 끊임없는 모니터링이 필요하거나 공중에서 실시간 영상을 촬영해야 하는 사용자나 기타 재산이나 작업을 원격으로 검사해야 하는 사용자에게 더 용이한 선택지가 될 전망이다.



여러 제조업체가 제작한 다양한 드론은 DNEST2를 바탕으로 동일한 충전 플랫폼을 공유하고, 다양하고 새로운 용도를 지원할 수 있다.

또한, DNEST2는 사용자에게 수월한 비행 경험을 제공한다. 조작자는 게임처럼 DNEST 앱으로 드론을 원격으로 조종할 수 있다. 좀 더 전문적인 조종이 필요한 경우에는 웹 지휘센터를 통해 원격으로 제어할 수도 있다. AI 정밀 착륙 시스템을 이용하면, 밤낮에 상관없이 드론 비행을 할 수 있다.



원격 모니터링과 진단 시스템 덕분에 간단하고 스마트한 유지관리가 가능하게 됐다. DNEST2는 CE, FCC 및 기타 제3자 신뢰성 인증을 통과했다.



HEISHA DNEST2는 조종법이 단순하며, 덕분에 누구나 드론과 드론 기술을 이용할 수 있게 됐다. HEISHA는 현재 관심 있는 사용자에게 무료로 원격비행 체험 세션을 제공하고 있다. 관심이 있는 경우 이메일 info@heishatech.com으로 문의한다. HEISHA는 주문을 접수할 준비를 마쳤다. 배송 대기 일정은 30일이다.

https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/



영상 - https://www.youtube.com/watch?v=yQmWIekyBps



HEISHA DNEST2 is the second generation drone-in-a-box solution. DNEST2 is compatible with DJI drones and Autel Drones, Parrot, Skydio.