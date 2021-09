Lady Gaga의 Haus Laboratories Makeup에서 진정한 팬 컬러를 제공하고 특별한 우정, 재즈 듀엣 앨범과 클래식 글램 시대에 경의를 표하며 새로운 고성능 포뮬러를 자랑하는 Love For Sale Shadow Palette를 공개했습니다.

엘세군도, 캘리포니아, 2021년 9월 29일 /PRNewswire/ -- HAUS LABORATORIES 본사:



Love For Sale Shadow Palette

Lady Gaga의 화장품 브랜드인 Haus Laboratories에서 새롭고 고급스러운 색조가 돋보이는 Love For Sale Shadow Palette를 소개합니다. 벨벳처럼 매트하며 광채나는 쉬머와 입체적인 메탈 컬러로 다양한 범위에서 사용할 수 있으며, 보편적인 "샴페인" 토퍼는 메이크업의 예술적인 표현을 통해 Lady Gaga와 Tony Bennett의 재즈에 대한 공유된 사랑을 선사합니다. 일반적으로 균일한 컬러웨이의 새롭고 뛰어난 포뮬러와 고성능 웨어를 갖춘 이 한정판 팔레트 마스크는 브랜드의 차세대 진화를 나타냅니다. Love For Sale Shadow Palette는 10월 1일 이전에 출시될 예정이며 이는 Cole Porter Songbook에 수록되어 있는 페어 뮤지컬, 그리고 오랜 친구인 Tony Bennett과 Lady Gaga가 발매한 앨범과 이름이 동일합니다.

이탈리아에서 만들어진 이 고성능 피그먼트는 궁극적인 발색력과 함께 완벽한 커버력을 연출합니다. 팬에서 보는 것 그대로 얻을 수 있습니다. 색조와 어우러지도록 최적화된 압착 기술로 만들어졌으며 굉장히 고급스럽고 크리미한 텍스처는 한 번만 발라도 비할 데 없는 얼굴을 연출하고 진정한 피부의 색상을 선사하며 갈라짐을 최소화합니다. 비건에 동물 실험을 거치지 않은 포뮬러로 플러시 매트부터 무지개 빛깔의 진주빛 쉬머, 특별한 메탈 컬러와 모든 피부 톤에 은은한 광택 효과를 주는 반짝이는 토퍼까지 18가지 셰이드가 제공됩니다. 쉽게 블렌딩할 수 있는 무너지지 않는 커버력과 피부에 녹아드는 포뮬러를 갖춘 섀도우 레이어가 매끄럽게 레이어드 되어 눈가를 변화시키고 일반적으로 균일한 룩을 끝없이 연출합니다. 다용도 셰이드는 하이라이터, 아이섀도우 또는 아이라이너로 사용할 수 있어 궁극의 다재다능함을 제공합니다.

설립자 Lady Gaga가 공유합니다. "Haus Labs에서는 고성능으로 만들어진 차세대의 새로운 Love For Sale 한정판 섀도우와 함께 다시 매력의 세계로 초대합니다. 저처럼 이 섀도우도 이탈리아에서 만들어졌습니다. 이 18가지의 팔레트는 클래식한 "Night and Day"의 변신을 위해 원하는 모든 색조로 채워져 있으며 무대에서 일상에 이르기까지 최근의 모든 룩에 자주 사용하고 있습니다. 이 팔레트는 애정으로 만들었으며 비건이고 동물 실험을 거치지 않았습니다. 그리고 Tony Bennett과 함께 한 제 새로운 재즈 듀엣 앨범인 "Love For Sale"에서 영감을 받았습니다. 전 제가 항상 존경하는 여성 재즈 아이콘의 이름을 따서 이름을 만들었고, 그들이 수십 년 동안 불러온 노래를 불렀습니다. 제가 항상 말했듯이 예술처럼 보이기 위해 예술가가 될 필요는 없으며 마음을 노래하기 위해 가수가 될 필요는 없습니다. 다채로운 삶을 즐기세요."

Lady Gaga는 포뮬러 혁신에 중점을 두고 100가지가 넘는 셰이드의 컬러 스토리를 조합하였으며 최종 셰이드의 이름으로는 "Etta," "Billie," "Dream Dancing," "I Get a Kick Out of You,"과 반드시 팬이 좋아할 히어로 셰이드(트랙 제목)인 "Love For Sale"을 붙였습니다. 셰이드의 이름은 새 앨범에 수록된 재즈 뮤지션과 Cole Porter의 노래에서 영감을 받았습니다. Gaga는 소비자들이 섀도우에 대해 그녀만큼 열정적으로 느낄 수 있도록 각 섀도우의 이름을 섬세하게 선택했습니다.

고성능 포뮬러, 텍스처와 다양한 셰이드를 갖춘 이 팔레트는 좋은 성능과 룩을 선사하며 설립자인 Lady Gaga가 이를 입증할 수 있습니다. Haus Laboratories Global Artistry Director이자 오랜 시간 메이크업 아티스트를 맡아온 Sarah Tanno는 이 팔레트로 최근 Gaga의 외모가 눈길을 끌도록 연출했습니다. 무대부터 스크린까지 심지어 거리까지, Tanno와 Gaga는 뉴욕 거리에서 하는 최근 데일리 쇼에서부터 지난 달 라디오 시티 뮤직 홀에서 전설적인 가수 Tony Bennett과 함께한 마지막 콘서트까지 모든 메이크업 룩에 팔레트의 다용성을 사용하여 궁극적인 테스트를 진행했습니다.

Haus Labs의 Global Artistry Director인 Sarah Tanno는 "팔레트의 다양한 포뮬러를 사용하여 일상부터 예술에 이르기까지 수백 가지의 룩을 연출할 수 있습니다."라고 말했습니다.

프로 팁: "Do I Love You" 쉬어 토퍼는 베이스가 없기 때문에 하나만 바르거나 다른 셰이드와 섞어 화려하게 연출할 수 있습니다. "Do I Love You" 토퍼를 눈꺼풀에 바르고 손가락이나 브러시로 쓸어 보다 좋은 룩을 만들 수 있습니다."

Love For Sale Shadow Palette는 2021년 9월 28일, HausLabs.com 및 Amazon.com에서 출시될 예정입니다. 진심으로 패션을 사랑하는 마음으로 Haus Labs는 예술 교육을 통해 청소년들의 삶을 변화시키려는 사명을 지원하기 위해 hauslabs.com에서 판매되는 모든 한정판 "Love For Sale" 팔레트에 대해 Tony Bennett과 Susan Benedetto의 Exploring the Arts 단체에 $1씩 기부할 예정입니다.

HAUS LABORATORIES // @hauslabs // www.hauslabs.com // #hauslabs

예술가이자 창의적인 선지자인 Lady Gaga가 2019년에 론칭한 Haus Laboratories는 예술, 컬러, 그리고 자기애를 기념하는 세계적인 디지털 네이티브 메이크업 브랜드이다. Haus Laboratories는 아름다움은 다른 사람들이 자신을 보는 방식이 아니라 스스로를 보는 방식이라고 믿고 있습니다. 이 브랜드의 사명은 메이크업을 통해 힘을 주고 기분을 좋게 만드는 것이며 Born This Way Foundation을 지원하는 것입니다. Haus Labs는 리퀴드, 마이크로팁, 콜, 젤 펜슬의 아이코닉하고 멈출 수 없는 롱 웨어 아이라이너, 팬들이 가장 좋아하는 립스틱인 Le Monster Matte 립 크래용, 수상한 기록이 있는 The Edge Precision Brow Pencils과 궁극의 보습력을 자랑하는 PhD Hybrid Lip Oils로 유명합니다. 모든 제품은 애정으로 제작되으며 100% 비건이고 동물 실험을 거치지 않았습니다. Haus Laboratories 메이크업은 amazon.com 과 hauslabs.com에서 독점적으로 판매합니다. 우리는 Haus, 여러분은 Rules. 대화 참여: #hauslabs @hauslabs

Exploring the Arts 소개

미국의 전설적인 가수이자 화가인 Tony Bennett과 전직 공립학교 교사였던 그의 아내 Susan Benedetto가 1999년에 설립한 ETA는 뉴욕과 로스앤젤레스 카운티 전역의 공립 중고등학교를 지원하는 501c3 비영리 단체이다.

Frank Sinatra School of the Arts(Tony와 Susan이 설립한 ETA의 대표 파트너 학교)의 성공에 힘입은 이 단체는 지원을 필요로 하는 파트너 학교가 증가하여 프로그램을 확장했다.

ETA 업무의 핵심은 구조적인 장벽에 직면한 십대들에게 예술에 있어서 더 큰 자원과 기회의 형평성을 제공하는 것이다.



