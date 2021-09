Eric Hanushek 교수와 Rukmini Banerji 박사, 2021년 이단상 수상

-- 세계에서 가장 권위 있는 교육상

(홍콩 2021년 9월 29일 PRNewswire=연합뉴스) Eric A. Hanushek 교수와 Rukmini Banerji 박사가 "교육의 질과 학습자 성과를 대폭 개선한다"는 교육 부문의 중요한 문제를 해결하는 획기적인 공로를 인정받아, 세계에서 가장 권위 있는 교육상인 2021년 이단상(Yidan Prize)을 수상했다.



인정받는 교육 전문가로 구성된 독자적인 심사위원회가 엄격한 심사 과정을 수행했다. 그 결과, Eric A. Hanushek 교수는 교육 연구 부문에서 2021년 이단상을 수상하고, Rukmini Banerji 박사는 교육 개발 부문에서 2021년 이단상을 수상했다. 2016년에 이단상 재단(Yidan Prize Foundation)이 제정한 이단상은 지금까지 총 9명에게 수여됐다. 이단상 재단은 교육의 진보와 변화를 고무시키는 세계적인 자선 교육 재단이다.

교수의 질과 학습 성과를 개선할 수 있도록 2021년 수상자 지원

스탠퍼드대학 후버연구소 Paul and Jean Hanna 선임연구원인 Eric Hanushek 교수가 교육 연구 부문에서 2021년 이단상을 수상했다. 그의 연구는 교육 성과와 교수의 질이 갖는 중요성에 초점을 맞춘다. 그가 시행한 연구 덕분에, 국제적으로 연구 및 정책 모두 변혁을 겪었다. 또한, 그의 연구는 학습 결과 목표를 재구성함으로써 유엔의 지속가능발전목표 4번(포용적이고 공평한 양질의 교육 보장)을 수립하는 데 일조했고, 경제를 촉진하는 것은 학교에서 보낸 세월이 아니라 학습량이라는 점을 증명했다.

Hanushek 교수는 이단상 기금을 통해 아프리카에서 연구원 프로그램을 계획하고 있으며, 교육을 구성할 분석 역량을 지원할 예정이다.

Pratham Education Foundation[https://www.pratham.org/] CEO Rukmini Banerji 박사는 학습 결과를 개선한 공로를 인정받아 교육 개발 부문에서 2021년 이단상을 수상했다. Banerji 박사와 팀이 개척한 연례 교육 상태 보고서(Annual Status of Education Report, ASER) 평가 접근법은 이미 학교에서 여러 해 동안 공부한 아이들에게서 문해력과 산술 능력의 차이가 존재한다는 사실을 나타냈다. 그녀의 팀은 이 차이를 해소하고자 'Teaching at the Right Level' (TaRL) 프로그램을 구축했고, 학교 및 지역사회와 협력하며 기본적인 독해와 연산 능력을 제공함으로써 어떤 아이도 뒤처지지 않도록 했다. 체계적이고 모방 가능한 이 모델은 매년 인도에서 수백만 명의 아동이 활용하고 있으며, 세계 곳곳으로 확산되고 있다.

Banerji 박사는 아동의 삶에서 견고한 토대가 일찍 구축될 수 있도록, 이단상 지원금을 이용해 Pratham의 유아 활동을 강화 및 확대할 계획이다. 그녀는 이를 통해 "모든 아이가 학교에 다니고, 잘 배우도록 한다"는 목표에 크게 일조할 수 있다고 확신한다.

각 수상자에게는 상금 3천만 홍콩달러(미화 약 390만 달러)를 지급한다. 상금 중 절반은 프로젝트 자금으로, 혁신적이고 진보적인 일련의 교육 프로젝트를 확장하고, 전 세계 수백만 명의 학습자를 지원하는 데 사용될 예정이다. 수상자의 프로젝트가 모여 교육을 위해 더 나은 세상을 만드는 데 일조한다.

모든 수상자[https://bit.ly/39u315L]는 서로 협력하고, 한목소리를 내는 Yidan Council of Luminaries [https://bit.ly/39sk602]에 회원으로 가입하게 된다. 이를 통해 혁신적인 아이디어로 교육을 복구 및 재고하는 것이 얼마나 중요한지 보여줄 예정이다.

2022년 이단상 후보 추천, 10월 19일부터 접수

2022년 이단상 후보 추천은 2021년 10월 19일부터 2022년 3월까지다.

이단상 재단 및 이단상 소개

이단상 재단은 교육을 통해 더 나은 세상을 만든다는 사명으로 설립된 세계적인 자선 재단이다. 이단상 재단은 혁신가 네트워크를 통해 교육 분야에서 아이디어와 관행, 구체적으로는 삶과 사회를 긍정적으로 변화시킬 힘을 가진 아이디어와 관행을 지원한다.

이단상은 교육에 크게 기여한 개인이나 팀에 수여되는 포용적인 교육상이다.

