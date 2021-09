화웨이, 11가지 시나리오 기반 솔루션 발표

- - 실행에서 '디지털로 뛰어들기(Diving into Digital)'

(선전, 중국 2021년 9월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이 커넥트 2021(HUAWEI CONNECT 2021)의 둘째 날, 화웨이 이사회 임원이자 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 사장인 Peng Zhongyang이 "더 밝은 미래를 위해 디지털에 뛰어들기(Diving into Digital for a Brighter Future)"라는 주제로 기조연설을 진행하면서, 산업 디지털 변혁의 비전 및 미래와 관련한 세 가지 중점 영역으로 '시나리오', '모델', '에코시스템'을 제안했다. 화웨이는 이 행사에서 공공 서비스, 운송, 금융, 에너지 및 제조 부문 고객을 위한 11가지 혁신적인 시나리오 기반 솔루션을 발표했다. 화웨이는 파트너들과 끊임없이 협력함으로써, 디지털 변혁의 여러 단계에서 고객 요건을 충족하고, 문제를 해결하며, 새로운 변혁 기회를 포착하고, 업계를 위한 가치를 창출할 계획이다.

Peng Zhongyang 화웨이 이사회 임원 겸 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 사장은 "고객이 디지털 변혁 여정에서 성공을 거둘 수 있도록 지원하기 위해 시나리오, 모델 및 파트너에 초점을 맞추고, 디지털로 계속 뛰어들 예정"이라며 "자사는 실제 시나리오 및 과정과 ICT를 통합하고, 새로운 컨설팅, 통합 및 운영 지원 모델을 개발한다"고 언급했다. 그는 "자사의 목적은 고객의 수요와 비전을 정확하게 파악하고, 이를 현실화하는 것"이라면서 "또한, 자사는 파트너가 하나의 채널로 행동하며, 컴피턴시 파트너(Competency Partner)로 전환할 수 있도록 장려한다. 또한, 자사와 함께 성장하고, 혁신하며, 성공하는 파트너 시스템을 구축하길 희망한다"라고 설명했다.



Peng Zhongyang, 화웨이 이사회 임원 겸 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 사장

디지털로 뛰어들기 - 시나리오, 모델 및 파트너에 집중

디지털 세계로 뛰어드는 것은 반복적인 과정이다. 디지털 변혁이 업계의 합의 사안이 됨에 따라, 디지털화 여부가 아니라 디지털화 방식으로 초점이 전환됐다. 화웨이는 기업 고객이 모델을 혁신하고, 품질과 효율성을 높이며, 경험을 개선하고, 회복 탄력성을 강화할 수 있도록 지원하기 위해 디지털로 뛰어들기 위한 세 가지 주요 영역을 강조했다.

시나리오 디지털화: 화웨이는 ICT와 비즈니스 프로세스의 통합을 더욱 추진할 열쇠는 '보조 시스템에서 핵심/생산 시스템으로', '리더십 운전석에서 운영 시나리오의 세부 사항으로', '단일 영역의 디지털화에서 모든 시나리오의 포괄적인 디지털화로'라는 같은 세 가지 측면에 있다고 보고 있다. 화웨이는 여러 시나리오를 통해 꾸준하게 경험을 축적했으며, 모든 시나리오에 지식을 심화시켰다. 이를 통해 업계의 핵심적인 비즈니스 문제를 해결한다.

화웨이는 2016년부터 자체적으로 디지털화를 주입함으로써 전면적인 디지털 변혁 전략을 도모했다. Tao Jingwen 화웨이 이사회 임원 겸 CIO는 "기업은 디지털 변혁을 위해 기초가 될 디지털 플랫폼을 개발하고, 사업 구조조정에 초점을 맞춰야 할 것"이라며 "그 목적은 주요 사업의 성공을 지원하는 것"이라고 강조했다. 그는 "자사는 자체적인 변혁 경험을 바탕으로 디지털 지원 플랫폼 'Horiz'를 구축했다"면서 "이 개방 플랫폼은 다양한 산업에 종사하는 기업이 디지털화를 달성하고, 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 일조할 것"이라고 설명했다.



Tao Jingwen, 화웨이 이사회 임원 겸 CIO

모델 변혁: 화웨이는 고객이 디지털 변혁에서 성공을 거둘 수 있도록 새로운 컨설팅, 통합 및 운영 지원 모델을 채택한다. 향후 5년에 걸쳐 300개가 넘는 맞춤형 서비스 솔루션을 출시하고, 200개가 넘는 서비스 기준을 마련하며, 800개가 넘는 서비스 솔루션 파트너를 개발할 계획이다.

2019년에 설립된 China Oil & Gas Pipeline Network Corporation(PipeChina)은 설립 후 디지털 변혁 여정에서 화웨이와 협력했으며, 디지털화를 위해 우수성을 달성하고자 노력하고 있다. PipeChina 부사장 Liu Zhongyun은 "디지털 변혁은 복잡하고, 체계적이며, 장기적인 과정"이라며 "디지털 플랫폼과 데이터는 자사의 디지털화에서 핵심 요소이자 디지털로 뛰어들기 위한 토대"라고 말했다. 그는 "자사는 공유하는 자원, 표준화된 구조, 통합 데이터, 서비스로서의 역량 및 맞춤형 애플리케이션을 바탕으로 성공하기 위해 디지털 변혁 측면에서 화웨이와의 협력을 이어갈 계획"이라고 설명했다.

파트너 시스템 개발: 화웨이는 공유하는 성공을 보장하고자 파트너 시스템을 포괄적으로 업그레이드하고, 컴피턴시 파트너의 발전을 위한 견고한 토대로서 운영을 이어갈 예정이다.

Digital China Group은 화웨이의 국제적인 전략적 파트너 중 하나다. Digital China 사장 겸 회장 Guo Wei는 디지털 변혁 여정에서 화웨이와 협력한 경험과 그 결과를 공유했다. 그는 "오늘날과 같은 디지털 세계에서, 자사의 사명은 새로운 기반시설, 클라우드 기술 및 네트워크를 이용해 클라우드-네이티브 'MetaVerse'를 구축하는 것"이라며 "MetaVerse는 사회를 위한 새로운 미래를 정의할 것"이라고 강조했다. 이어 그는 "자사는 디지털로 뛰어들고, 산업의 디지털 변혁을 지원하며, 함께 혁신을 단행하고, 미래에 성공을 거두고자 화웨이 및 다른 에코시스템 파트너들과 협력할 것"이라고 덧붙였다.

디지털로 뛰어들기 위한 11가지 시나리오 기반 솔루션

화웨이는 화웨이 커넥트 2021에서 디지털 변혁 혁신 탐색의 일환으로 다섯 가지 산업(공공 서비스, 에너지, 금융, 운송 및 제조)을 포괄하는 11가지 혁신적인 시나리오 기반 솔루션을 발표했다.

공공 부문에서는 City Intelligent Twins의 세 가지 핵심 솔루션인 Unified Urban Governance in One Network, Assisted Operation Service, Zero Trust Security를 발표했다. City Intelligent Twins는 정부가 행정 과정을 변혁하도록 끊임없이 지원한다. 또한, 더욱 편안하고, 혁신적이며, 인본주의적이고, 회복 탄력성이 있으며, 환경친화적인 새로운 유형의 스마트 도시 건설을 지원한다.

에너지 부문에서는 Intelligent Power Plant 솔루션과 Smart Gas Station 솔루션이 고품질 발전을 이루는 한편, 환경친화적이고 안전하며 효율적인 저탄소 무공해 스마트 에너지 시스템을 구축할 수 있도록 에너지 기업을 지원한다.

금융 부문에서는 Mobile Payment와 Digital CORE 솔루션이 더 나은 에코시스템 기반 디지털 기업으로 변신하고자 하는 금융 기관을 지원한다. 이 솔루션은 완전히 연결된 지능적인 에코시스템 기반의 금융 부문을 구축하는 데 일조할 전망이다.

운송 부문에서는 업그레이드된 Smart Airport, Smart ATC 및 Comprehensive Transportation 솔루션이 편리한 여행과 원활한 물류를 계속 지원하고, 디지털 변혁 여정에서 고객의 성공을 지원할 예정이다.

마지막으로, 제조 부문에서는 Intelligent Automaker 솔루션이 혁신을 촉진하는 한편, 효율성과 경험을 개선할 전망이다.

화웨이는 디지털 변혁을 더욱 원활하게 지원하고자 첨단 ICT 역량과 다녀온 축적한 업계 경험을 활용해 다양한 디지털 진화 단계에 있는 전 세계 여러 파트너 및 고객과 장기간 협력했다. 항상 그랬듯이, 화웨이는 고객이 독자적인 가치를 높이고, 강점을 더욱 강화할 수 있도록 지원한다.

화웨이 커넥트 2021(9월 23일~10월 31일)이 '디지털로 뛰어들기(Dive into Digital)'라는 주제로 온라인으로 진행 중이다. 세계가 경제 회복으로 나아가는 시점에서, 화웨이는 클라우드, AI 및 5G 같은 기술을 모든 산업에서 실용적으로 적용하는 방법을 비롯해 이와 같은 기술이 형태와 규모에 상관없이 모든 조직의 효율성, 다용성 및 궁극적으로 회복 탄력성을 높이는 방식까지 심층적으로 탐색할 예정이다.

추가 정보는 화웨이 지역 팀에 문의하거나 웹사이트 https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect를 방문해서 확인할 수 있다.

Related Links :

http://www.huawei.com/cn