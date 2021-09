KIIT, 올림픽 선수들 기념

- KIIT의 두 스타디움, Pramod와 Dutee로 명명

부바네스와르, 인도, 2021년 9월 23일 /PRNewswire/ -- Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University가 두 올림픽 선수를 정중히 기념하는 모습을 보였다. KIIT는 스포츠에 대한 열정을 제대로 불태울 수 있는 곳이며, 이러한 노력을 통해 지난 수년간 스포츠 인재를 다수 배출한 바 있다. 스포츠에 대한 이러한 이니셔티브는 2005년부터 시작됐으며, 이후로는 계속 앞만 보고 전진해왔다.



어려움을 극복하다:

KIIT의 인재들은 모든 어려움을 뛰어넘어, 최근 개최된 도쿄올림픽에서 족적을 남겼다. 나아가, 최근 폐막한 도쿄 패럴림픽에서는 KIIT와 오랜 인연이 있었던 Pramod Bhagat가 배드민턴 종목에서 금메달을 획득했다. 그는 시합 준비로 KIIT 실내 경기장에서 자주 연습했다. 그의 뛰어난 업적을 기리기 위해, KIIT 및 KISS(Kalinga Institute of Social Sciences)의 설립자인 Achyuta Samanta 박사는 KIIT 및 KISS의 간부들과 함께 축하 메시지를 보냈다. 또한, KIIT는 500,000루피의 상금을 수여했다.

이정표를 세우다:

KIIT는 그가 연습했던 실내 경기장을 'Pramod Bhagat Indoor Stadium'으로 부르기로 했다. 이와 더불어, Pramod에게 KIIT 또는 KISS Deemed to be University가 명예 문학박사 학위(Doctor of Letters, D.Litt.)를 수여하기로 했다.

KIIT 로스쿨에 재학 중인 Dutee Chand는 최근 폐막한 2021 도쿄올림픽을 포함해 2회 연속으로 올림픽에 출전했다. 또한, 그는 아시안게임에서 2개의 은메달을 획득했고, KIIT의 대표로 유니버시아드에 출전해 인도 최초로 금메달을 획득한 여자선수가 됐다.

Dutee의 업적을 기리기 위해, KIIT는 그녀의 이름을 따 Synthetic Athletic Stadium of KIIT를 'Dutee Chand Stadium'으로 명명했고, 또한 Dutee를 내년도 KIIT 또는 KISS의 명예 문학박사 학위(D.Litt.) 수여 명단에 올리는 것도 고려하고 있다. 이로써 KIIT는 인도 최초로 두 개의 경기장에 올림픽 선수의 이름을 부여한 대학이 됐다.

또 한 명의 세계 챔피언인 Rakhal Sethy도 11월에 열리는 Fencing Para World Cup에 참가하기 위한 휠체어를 위해 270,000루피에 상당하는 상금을 받았다.

Samanta 박사는 올 12월을 기해 KIIT의 두 경기장이 두 올림픽 선수의 이름으로 불리게 될 것이라고 전했다. 그는 지난 수년간 꾸준하게 스포츠와 체육인을 장려하고, 특히 Dutee와 Pramod를 지원한 Naveen Patnaik 오리사주지사에게 찬사의 메시지를 보냈다.

