Nanfang Media, "중국, 홍콩-마카오 경제 활성화 마스터플랜 추진"

(광저우, 중국 2021년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 17일, 광둥-마카오 심화 협력지구(Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone)의 행정조직이 출범했다. Nanfang Media Group의 보도에 따르면, 특별행정구(Special Administrative Region, SAR)가 중국 본토 지역의 통치에 관여하는 것은 전례 없는 조치라고 한다.



이는 중국이 홍콩과 마카오의 개발을 촉진하기 위해 이달 5일과 6일에 발표한 헝친 광둥-마카오 협력지구의 개발 및 첸하이 선전-홍콩 협력지구의 추가 개발 계획과도 맥락을 같이 하는 것이다. 이 계획은 홍콩과 마카오의 발전을 주도할 더 많은 공간을 제공하는 것을 목표로 한다.





The Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone in Hengqin and the Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (Photo: Nanfang Metropolis Daily)