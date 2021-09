Terumo, 미래 주시하며 아시아에서 설립 100주년 기념

(싱가포르 2021년 9월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 의료 기술 분야의 글로벌 선도기업 Terumo가 아시아에서 설립 100주년을 기념했다. 1921년에 체온계 제조업체로 소박하게 시작한 Terumo는 1963년에 일본 최초의 일회용 주사기 제조업체가 됐다. 이후 Terumo는 의료 분야 커뮤니티를 위한 의료 솔루션과 환자를 위한 고품질 제품을 제공해왔다.

2012년에 Terumo Corporation의 자회사로 설립된 Terumo Asia Holdings[https://www.terumo.com/contact/locations/asia-pacific/]는 현재 9개국에 걸쳐 14개의 아시아 지점을 감독한다.

만들고, 검사하며, 다음 100년을 대비

Terumo Asia Holdings는 코로나19 팬데믹이 발생한 후 코로나19 중심 치료를 도입하고, 혈장 치료센터를 설립했다. 또한, 프로젝트 현장 및 프로토콜을 제정하고, 방역 활동을 지원하며, 아시아 전역의 의사 간에 대화를 촉진함으로써 정부의 의료 제도와 의료 업계 커뮤니티가 요구하는 확장성 프로젝트를 지원하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

Terumo Asia Holdings 회장 겸 상무이사 Probir Das는 "코로나19 팬데믹으로 자사의 회복 탄력성이 시험대에 올랐고, 자사는 매우 우수한 성적으로 이 시험을 통과했다"라며, "세계 곳곳에서 활약하는 재능 있는 직원들은 훌륭한 채널 및 사업 파트너들과 협력하며, 매일 고객 서비스를 제공하고, 의료 산업에서 자사의 노력을 발전시키고 있다"고 말했다. 이어 그는 "Terumo의 정신은 고품질 제품 혁신을 통해 고객에게 서비스를 제공하고, 커뮤니티를 강화하는 것"이라고 덧붙였다.

각국이 자체적으로 고유 전략으로 전환함에 따라, Terumo는 자동화 및 병원 정보 시스템과의 디지털 통합을 통해 영향력을 확대하고, 의료 부문의 제공을 개선할 예정이다.

아시아에서 100주년 기념하며 추진력 확보

Terumo Asia Holdings는 설립 100주년을 맞아 직원들이 기반으로 하는 지역사회에 보답했다. 그중 하나가 'CSR 100시간' 프로젝트다. 이 프로젝트는 직원들이 열정을 보이는 방식에 따라 사회에 환원하도록 장려한다. '나무 심기' 프로젝트는 야외 환경을 미화하고, 녹색 공간을 개선하도록 지원한다.

Terumo Asia Holdings는 "전진"이라는 주제로 7개월에 걸쳐 9가지 활동으로 100주년을 기념했다. 그 정점은 기네스 세계 기록 타이틀을 획득한 것이다.

Terumo Asia Holdings는 기네스 세계 기록을 처음으로 시도했다. 아시아 전역에서 500명이 넘는 사람들이 '체온계를 전달하고 사용하는 최대 온라인 비디오 체인'을 구축했다.

Das 회장은 "첫 번째 100주년을 맞이해 감사하는 마음"이라며 "자사의 사명은 처음 설립했을 때만큼이나 지금도 진실하다"고 밝혔다. 그는 "자사 직원들과 체온계가 달성한 기네스 세계 기록은 1921년 자사의 설립을 상징하는 한편, 팬데믹 상황에 사회적 책임감을 증명하는 것"이라면서, "설립 100주년을 맞아 사명을 향한 열정을 다시금 확인하고, 의료 업계 커뮤니티를 향한 흔들리지 않는 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

추가 인용:

Terumo Philippines Corporation 사장 Akaike Toshiyuki는 "이는 자사가 달성한 매우 멋진 이정표"라며 "자사는 핵심 가치와 함께 하는 기업 문화를 바탕으로, 향후 100년 동안 더 많은 것을 달성할 것"이라고 말했다.

Terumo Blood and Cell Technologies Vietnam Co. Ltd 사장 Florian Deichmann은 "Terumo의 성공은 여러 문화와 국가의 수요를 충족하는 회사의 능력과 연관이 있다"라며, "자사의 미래와 다음 100년 동안 자사가 달성할 성과에 대한 기대가 크다"라고 말했다.

Terumo Vietnam Co. Ltd 사장 Takumi Uchida는 "의료 분야를 통해 사회에 기여한다는 공통된 사명은 마치 북극성처럼 자사를 훌륭하게 안내했다"면서, "의료 업계 커뮤니티에 아이디어, 혁신 및 질을 제공함으로써 자사의 추진력을 계속 구축하고 있다"라고 설명했다.

Terumo 소개

Terumo는 100년 동안 "의료 분야를 통한 사회 기여"에 전념하는 의료 기술 분야의 글로벌 선도기업이다. 도쿄에 기반을 두며 전 세계적으로 사업을 영위하는 Terumo는 160개가 넘는 국가와 지역에서 혁신적인 의료 솔루션을 제공하고자 세계 곳곳에서 25,000명 이상을 고용하고 있다. Terumo는 일본에서 체온계 제조업체로 시작했고, 이후 의료 업계를 지원해왔다. 오늘날 Terumo의 사업 포트폴리오는 혈관 중재, 심장외과 솔루션, 수혈 및 세포 치료 기술부터 수혈 시스템, 당뇨병 관리 및 복막투석 치료 같은 일상적인 임상 관행에 필수적인 의료 제품까지 광범위하다. Terumo는 환자, 의료 전문가 및 전체 사회에 가치 있는 기업이 되고자 더욱 노력할 예정이다.