LCOE 최적화 방안(제4부)

-- Fraunhofer ISE 연구 I: Vertex 670W의 LCOE가 7.4% 감소하고, Trina Solar의 고정 경사형 210 단결정 모듈이 우수한 시스템 가치를 입증

(창저우, 중국 2021년 9월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 세계 유수의 태양광 연구소 Fraunhofer ISE가 Trina Solar의 신세대 초고전력 모듈 210mm (G12)와 다른 제조사의 182mm (M10) 시리즈의 CAPEX 및 LCOE 평가를 완료했다.

1981년에 설립된 Fraunhofer ISE는 유럽 최대의 태양광 연구소다. 독일 프라이부르크를 기반으로 하는 이 연구소는 세계 유수의 응용 연구기관 Fraunhofer-Gesellschaft 산하의 연구소다.

연구 결과, 신세대 210mm (G12)와 182mm (M10) 모듈이 CAPEX와 LCOE 모두에서 전통적인 166mms (M6) 모듈보다 성능이 우수한 것으로 나타났다. G12는 M10보다 성능이 우수하고, M10은 M6보다 성능이 우수했다. Vertex G12 670W의 CAPEX는 M10 540W 모듈보다 4.2%, LCOE는 4.1% 더 낮았다. Vertex G12 670W의 LCOE는 M10 585W 모듈보다 4.5% 더 낮고, M6 455W 모듈보다 최대 7.4% 더 낮았다.

결과:

1. Vertex G12 모듈의 CAPEX와 LCOE가 가장 높았다. M10 모듈과 비교했을 때, G12 600W와 670W 모듈이 특히 우수한 성능을 보였다. CAPEX는 최대 1.5-2 €cWp 감소하고, LCOE는 최대 3~4.5% 감소했다. M6 모듈과 비교했을 때, LCOE는 6.5~7.4% 감소했다.



그림 I: CAPEX 계산 결과



그림 II: LCOE 계산 결과

2. 고정 경사형 장착 시스템의 절감 효과 덕분에 G12 600W와 670W 모듈은 M10 시리즈보다 약 0.5~1 €c/Wp(약 11%) 절감을 보였다.

3. 혁신적인 저전압 및 고스트링 파워 설계 덕분에 210mm 550W, 600W 및 670W 모듈은 전기 시스템 비용을 M6 시리즈보다 최대 약 14.1~21.4% 절감했다.

4. G12 600W와 670W 모듈은 운송비가 더 낮아, 더 우수한 성능을 보였다. 동일한 40피트 컨테이너에서 탑재 가능한 G12 600W와 670W 모듈의 전력은 약 12% 증가할 수 있다.



그림 III: CAPEX 연구 결과 항목 비교

그리드 패리티의 시대를 맞아, 첨단 Vertex 210mm 모듈 시리즈는 균등화 발전 비용(Levelized Cost of Energy, LCOE) 측면에서 우수한 이점을 보인다.

평가 장소: 독일

설치 방식: 고정 경사형(풍경)

인버터: 스트링 인버터

모듈 전력 [W] | 455 | 540 | 550 | 590 | 605 | 665

전지 유형 | M6 | M10 | G12 | M10 | G12 | G12

모듈 크기 [mm] | 2102 x 1040 | 2256 x 1133 | 2384 x 1096 | 2411 x 1134 | 2172 x 1303 | 2384 x 1303

인버터 - SUN2000-215KTL-H0 / SUN2000-215KTL-H3

모듈/스트링 | 28 | 28 | 37 | 26 | 34 | 31

스트링/인버터 | 19 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12

스트링 파워 [kW] | 12.74 | 15.12 | 20.35 | 15.34 | 20.57 | 20.62

DC/AC 비율 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15

피치 [m] | 6.03 | 6.56 | 6.35 | 6.56 | 7.53 | 7.53

경사 [°] | 20°

그늘 각도 [°] | 35°

GCR | 54.8%

DC 용량 [kW] | 9,924 | 9,919 | 10,012 | 10,063 | 10,120 | 10,143

AC 용량 [kW] | 8,815

모듈수 | 21,812 | 18,368 | 18,204 | 17,056 | 16,728 | 15,252

인버터 수 | 41

그림 IV: 평가 매개변수

Vertex 모듈 시험에 관한 Fraunhofer ISE의 PPT는 웹사이트 https://pages.trinasolar.com/GLB-PV-tech.html에서 다운로드 받을 수 있다.

