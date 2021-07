제2회 다국적기업 리더 서밋 칭다오서 개막

중국 칭다오, 2021년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 7월 15일, 제 2회 다국적기업 리더 서밋이 칭다오(靑島)서 개막했다. 세계 500대 기업 중 306곳 해외 기업과 각 업계를 대표하는 선두기업 217곳의 대표가 온라인으로 이번 서밋에 참가했다. 세계 500대 기업 중 125곳 해외 기업의 총 378명 기업 대표들이 서밋 현장에 참가했으며 그 중에는 글로벌 부사장 24명과 중국 지역 사장 70명, 중국 지역 부사장 100명이 포함됐다. 또한 중국 내 세계 500대 기업 중 33곳의 글로벌 사장 14명이 서밋 현장에 참석했다. 각 업계를 대표하는 선두기업 중에는 해외 기업 142곳, 중국 기업 120 곳이 오프라인으로 서밋에 참석하기도 했다. 그 중 부사장급 이상의 귀빈은 198명에 달했다. 또한 국제 기구 5곳과 중국 내외 상업협회 20곳, 4개국 주중 대사와 14개국의 외교 사절들도 서밋에 참석했다. 이번 제2회 다국적기업 리더 서밋은 제 1회 서밋의 주제인 '다국적기업과 중국'을 계속 사용해 중국의 새로운 발전 구도 하에 다국적기업들의 역할과 기회를 탐구하고 포스트 코로나 시대에 글로벌 산업 사슬 및 공급 사슬의 변혁과 발전을 전망했다.

The successful holding of the Second Qingdao Multinationals Summit in Qingdao, China.