Xinhua Silk Road - 류양, 고품질 폭죽 개발

-- 후난성의 독특한 문화 브랜드 양성

(베이징 2021년 7월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 지리적 표시 제품이자 중국 중부 후난성의 현급 도시 류양의 대표 제품인 류양 폭죽이 고품질 개발을 추구함으로써 독특한 문화 브랜드를 만들고자 하는 후난성을 지원하고 있다.

세계적인 폭죽 생산 및 무역기지인 류양은 전국 생산량 중 85% 이상을 차지하는 폭죽 생산량을 자랑하며, 세계 폭죽 판매량 중 60%를 차지한다.

지난 세월 류양 폭죽은 국내외 대규모 행사 불꽃놀이에 투입돼 중국의 전통문화 수출을 도모하고, 일대일로 건설에 기여하며, 후난성의 개방을 촉진했다.

국가무형문화유산 계승자이자 류양의 폭죽 업체 Dancing Fireworks 회장인 Zhong Ziqi은 "류양 폭죽은 전체 업계 체인의 이점을 자랑하며, 원료, 생산 공정 개선, 불꽃놀이 장비, 배치 및 설계 연구개발, 기타 관련 연결고리를 전반적으로 관리함으로써 고급 및 대규모 불꽃놀이도 맞춤 생산한다"고 언급했다.

Photo shows the fireworks display team is debugging for the fireworks display. (Photo by Dancing Fireworks)

류양 폭죽은 불꽃놀이 문화와 류양 간의 상호 번영을 도모하고자 창의성, 현장 체험 확대 및 과학기술과 류양의 결합에 초점을 맞춘다.

류양은 폭죽을 주된 성격으로 삼는 몰입형 빛 및 그림자 축제를 조성하기 위해 교차 산업 인재를 유치하고, 소비자 수요를 충족할 제품을 지속해서 혁신 및 생산하도록 제조업체를 장려함으로써, 국내 문화관광 폭죽 시장을 개발할 12개의 창의적인 설계기지 업체를 강력하게 지원하고 추천했다.



Photo shows Liuyang creative fireworks debut at the ISY Music Festival held in Sanya of south China's Hainan Province. (Photo by the Publicity Department of Liuyang Municipal Committee of the Communist Party of China)