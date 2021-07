LUXASIA, 딜로이트로부터 싱가포르 Best Managed Companies 수상

-- 아시아태평양 지역의 미용 유통 플랫폼

(싱가포르 2021년 7월 13일 PRNewswire=연합뉴스) LUXASIA[https://www.luxasia.com/]가 올해 딜로이트로부터 명예로운 싱가포르 Best Managed Companies를 수상한 것은 기막힌 타이밍이었다. 이 상의 의의와 관련해 LUXASIA 그룹 CEO Dr. Wolfgang Baier는 "이 상은 자사의 변혁 노력, 투자 및 지난 5년간 거둔 성과에 대한 매력적인 인정"이라며 "자사가 이와 같은 성공을 거둘 수 있었던 것은 15개 시장에서 2,000명이 넘는 인재들이 공유하는 열린 '하나의 팀'이라는 문화 덕분"이라고 말했다. 이어 그는 "자사는 전문적인 경영지식과 심층적인 디지털 역량을 4,000개가 넘는 매장을 아우르는 자사의 핵심적인 창업 정신 및 럭셔리 우수성과 결합했다"라면서 "딜로이트가 엄격한 심사를 바탕으로 수여하는 이 명예로운 상은 아시아태평양 지역에서 굴지의 미용 옴니-유통 플랫폼을 구축하기 위한 자사의 끊임없는 노력에 대한 인정"이라고 설명했다.



Chairman Mr Patrick Chong & Group CEO Dr Wolfgang Baier of LUXASIA receiving the Singapore’s Best Managed Companies award, conferred by Deloitte