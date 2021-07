Trina Solar, SBTi 이니셔티브 가입

-- 1.5℃ 배출량 감소 목표 향한 지원 강조

(창저우, 중국 2021년 7월 13일 PRNewswire=연합뉴스) Trina Solar가 세계적인 Science Based Targets initiative(SBTi)에 정식으로 가입하고, Business Ambition for 1.5℃ 서약서에 서명했다. 이는 배출량 감소 행동을 통해 지구 온도 상승분을 1.5℃ 제한하는 데 기여하고자 하는 Trina Solar의 헌신적인 노력을 강조하는 또 다른 행보다. Trina Solar는 세계적인 에너지 변혁 선두주자가 되고, 세계적인 지속가능한 개발을 도모하며, 탄소 중립성 목표를 달성하는 데 전념하고 있다.

Trina Solar 회장 Gao Jifan은 "'모두를 위한 태양 에너지'라는 자사의 사명을 더욱 이행하고자 SBTi에 가입했다"라며, "탄소 중립성과 지속가능한 개발을 향해 최대한 빠르게 행동하고자 자사의 전략적 이점, 강력한 제품 개발 및 혁신 역량과 국제적인 사업 입지를 활용할 계획"이라고 말했다. 이어 그는 "자사의 모든 행보는 1.5℃ 약속과 맥락을 같이 하며, 무탄소 세상을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

1997년 12월에 온실가스 배출량을 제한하고자 전 세계 모든 국가가 참여한 최초의 국제적 행동인 기후 변화에 관한 국제연합 규약의 교토 의정서(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)가 체결됐다. 교토 의정서와 빌 클린턴 전 미국 대통령의 Million Solar Roofs Initiative에서 영감을 받은 Gao Jifan 회장은 세계 최초의 PV 모듈 제조업체 중 하나인 Trina Solar를 설립했다.

무탄소 세상을 만들고자 하는 비전을 추구하는 세계 굴지의 PV 스마트 에너지 솔루션 공급업체 Trina Solar는 전 세계 고객에게 고효율성 모듈, 지능형 추적기 및 발전소 운영과 유지관리 서비스로 구성되는 3-in-1 PV 태양광 솔루션을 제공한다. 올 1분기까지 Trina Solar가 공급한 모듈은 70GW가 넘으며, 이를 통해 약 900억kWh에 달하는 청정에너지 전기를 생산하고, 매년 9천422만t(51억 그루의 나무에 해당하는 양)에 달하는 CO2 배출량을 감축시켰다.

SBTi는 World Wide Fund for Nature, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute 및 UN 글로벌 콤팩트가 2015년 공동 발족한 프로젝트로, 지구 온난화 정도를 1.5℃ 또는 2℃로 제한하기 위해 탄소 배출량 목표를 설정한다.

Trina Solar는 1.5℃ 이니셔티브에 가입했다. 이 이니셔티브는 해당 목표를 위해 더욱 높은 감축 목표와 강력한 조치를 촉구한다. Trina Solar는 더 엄격한 1.5℃ 목표를 지지한 불과 아홉 개 중국 기업 중 하나다. 전 세계적으로 1,500개가 넘는 기업이 SBTi에 가입했으며, 여기에는 포브스 글로벌 500대 기업 중 5분의 1 이상이 포함된다.

