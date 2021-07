에셋 월드 코퍼레이션과 노부 호스피탈리티, 태국에 노부 호텔 및 레스토랑 확장 계획 발표

방콕, 2021년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 태국의 선도적인 종합 라이프스타일 부동산 그룹인 Asset World Corp Public Company Limited(이하 AWC)와 노부 마츠히사(Nobu Matsuhisa), 로버트 드 니로(Robert De Niro), 메어 테퍼(Meir Teper)가 설립한 글로벌 라이프스타일 브랜드인 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality)는 새롭고 독특한 경험을 제공하여 기존 및 향후 여행객들의 니즈를 충족시킬 수 있는 신규 파트너십 체결을 기쁘게 발표했다.

두 기업은 방콕 최초의 노부 레스토랑을 포함한 태국의 가장 매력적인 장소에 AWC 독점의 여러 노부 호텔 및 레스토랑을 태국 전역에 오픈하기 위한 지역개발 협약을 완료를 목표로 한 양해각서에 서명하였으며, 2021년의 마지막 날 초대작 새해 카운트다운 뷰포인트를 제공하기 위한 시점에 맞춰 문을 열 예정이다.

노부는 설립 초기부터 진귀한 음식을 통해 잊을 수 없는 경험을 선사해왔다. 노부는 미니멀리스트, 직관적인 디자인, 최고급 재료, 강력한 에너지, 서비스에 대한 타고난 열정과 동일시되는 이름이 되었다. 각 호텔 및 레스토랑은 현지 시장과 완전히 연계되어 있으며, 특별해진다는 느낌이 드는 분위기 속에서 고객이 휴식을 취하고 경험을 즐길 수 있는 장소를 제공한다. 마음이라는 뜻의 일본어에서 착안한 이름인 코코로의 철학은 브랜드의 핵심이며 여행지와 연결해 준다.

AWC의 회장이자 CEO인 왈라파 트레소랏(Wallapa Traisorat)이 말했다.

"AWC와 노부 브랜드의 완벽한 파트너십이자 독특한 제품, 디자인, 경험 창조에 대한 우리 공동의 신념인 노부와의 협업에 기쁘게 생각합니다. 비즈니스 관점에서 볼 때, 태국 최초의 노부 레스토랑은 우리의 기존 자산인 엠파이어타워(Empire Tower)의 가치를 높여줄 것이며, 방콕 도심 한복판에 있는 대규모 복합 시설 및 라이프스타일 체험 장소로 탈바꿈해 줄 것입니다. 또한, 태국 수도의 정신을 드높이며, 노부의 특별함과 결합하여 방콕이 세계 최고급 음식 및 음료 여행지로서의 도시로 더 나아가게 할 것입니다. 우리의 동반 성장 계획은 모든 식사 및 독특하고 흥미로운 요리를 특징으로 하는 호텔을 향후 노부 브랜드의 이름으로 확장하는 것입니다. 이 모든 것은 AWC가 관광산업의 가치를 구축하기 위해 최선을 다하고 있다는 증거이며, 우리는 다양한 생활방식을 즐기는 태국 여행객뿐만 아니라 전 세계 여행객의 현재와 미래의 요구사항을 충족할 준비가 되어 있는 핵심 기업입니다."

"우리는 태국의 주요 라이프스타일 부동산 개발업체인 AWC와 함께 협업하여 노부 호텔 및 레스토랑을 성장시키게 되어 아주 기쁩니다. 우리에게 파트너사는 굉장히 중요하며, 왈라파 트레소랏의 리더십을 통해 태국 및 그 밖의 나라에서도 노부와 함께하는 전망이 밝다는 것을 확신합니다."라고 최고 경영인인 노부 마츠히사, 로버트 드 니로, 메어 테퍼가 말했다.

노부 호스피탈리티의 CEO인 트레버 허웰(Trevor Horwell)는 다음과 같이 말했다. "AWC와 함께 새로운 파트너십을 체결하게 되어 매우 기쁩니다. 우리의 전략은 브랜드를 지역 및 국제 파트너사와 함께 성장시켜서 이전에 다른 기업에서 성공적으로 이뤘던 다양한 위치에서 비즈니스 모델 및 강점에 파트너사가 접근할 수 있는 것입니다."

Nobu Hospitality leadership team: From left to right: Struan McKenzie, Robert De Niro, Chef Nobu Matsuhisa, Meir Teper, Hiro Tahara, and Trevor Horwell