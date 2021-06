Qingdao Conson, 칭다오 발전 가속화 도모

-- 도시 경제 고품질 개발 포럼 및 Hai Tian 센터 개장식 개최

(칭다오, 중국 2021년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 20일, 칭다오 Hai Tian 센터에서 도시 경제 고품질 개발포럼(Urban Economy High-Quality Development Forum)과 Hai Tian 센터 개장식이 진행됐다. 이번 행사는 Qingdao Conson Development(그룹)가 주최하며, "윈윈 미래의 구축 및 공유(Building and Sharing a Win-Win Future)"라는 주제로 진행됐다.



Qingdao Conson Hosts Urban Economy High-Quality Development Forum and Hai Tian Center Launch Ceremony to Accelerate the City’s Growth