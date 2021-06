Xinhua Silk Road - WIEIE 2021, 중국 동부 창저우에서 개최

(베이징 2021년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 금요일, 2021 World Industrial and Energy Internet Expo and International Industrial Equipment Exhibition(WIEIE 2021) 가 중국 동부 장쑤성 창저우에서 개최됐다.



Photo: The 2021 World Industrial and Energy Internet Expo and International Industrial Equipment Exhibition kicks off on Friday, in Changzhou, east China's Jiangsu Province.