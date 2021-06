'새로운 시대의 국제 커뮤니케이션' 포럼, 성공적으로 개최

-- 세계적인 지도자와 학자들이 만나 새로운 국제 커뮤니케이션 전략에 대해 논의

(홍콩 2021년 6월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 지난달 31일, Hong Kong Coalition과 Friday Culture Limited가 공동으로 조직한 '새로운 시대의 국제 커뮤니케이션(International Communication in the New Era)' 포럼이 진행됐다. 이번 포럼에는 렁춘잉 중국 전국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 부주석, 폴 찬 홍콩 재무장관, Dr. Herman Hu Friday Culture Limited 회장 등과 같은 명예로운 귀빈들이 참석했다.



(from left) Dr Henry Ho, Prof Witman Hung, Mr Nicholas Chan, Mr Tam Yiu Chung, Mr Bernard Chan, Ms Lu Xinning, Mr Leung Chun Ying, Mr Paul Chan, Mr Yang Yirui, Dr Herman Hu, Dr Kennedy Wong, Dr Vincent Ho

렁춘잉 정협 부주석은 '국가 이미지 구축에서 홍콩의 사명과 역할(Mission and Role of Hong Kong in the Construction of National Image)'이라는 제목의 기조연설에서 "홍콩은 세계인이 관심을 가져야 하는 중국 국민의 범위에서 재균형을 잡는 데 있어 독특한 사명과 독특한 역할을 수행한다"고 언급했다.

Dr. Herman Hu Friday Culture Limited 회장은 환영사에서 "인생은 한 사람이 이기면 나머지 모두가 지는 제로섬 게임이 아니며, 우리가 모두 승리할 수 있다"라며, "자사는 쾌활하고 긍정적인 방식으로 문화 다양성을 기리고, 평화를 도모하며, 통찰력 있는 이야기를 공유하는 매체 그룹"이라고 언급했다.

포럼이 종료된 직후에는 두 건의 패널 논의가 시작됐다. 그 중 첫 번째는 '집중 조명을 받는 홍콩: 다면적인 도시의 이해(Hong Kong in the Spotlight: Understanding a Multi-faceted City)'라는 주제로 홍콩의 관점에 초점을 맞췄다. 전 홍콩 침회대학 부총장 C K Yeung과 Hang Lung Properties Limited 회장 Ronnie Chan을 포함해 패널 논의에 참석한 게스트들이 의견을 공유했다.

두 번째 패널 논의는 '양극화되는 세계에서 중국의 이야기를 들려주는 방법(How to tell China's Story in a Polarizing World)'이라는 주제로 중국의 스토리에 초점을 맞췄다. 이 섹션에서는 i-CABLE Communications Limited 회장 Tan Sri Dato' David Chiu와 Shun Tak Holdings Ltd 그룹 회장 Pansy Ho를 포함한 게스트들이 의견을 나눴다. 참석자 모두 주제에 대한 예리한 의견을 제시했다.

Hong Kong Coalition 소개

2020년 Tung Chee Hwa와 Leung Chun-ying이 설립한 Hong Kong Coalition의 사명은 '하나의 국가, 두 개의 체제(One Country, Two Systems)'라는 원칙을 지키며, 새로 시작하고, 더 높은 고지를 향하는 홍콩을 지원하는 것이다.

Friday Culture Limited 소개

2021년에 설립된 Friday Culture Limited는 문화 다양성을 기리고, 평화를 도모하며, 통찰을 나누는 다차원적인 매체 기업이다. 회사 웹사이트: www.fridayeveryday.com.

