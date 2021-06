Zepp Health, 올 1분기 글로벌 성인 스마트워치 출하량 탑 4 달성

-- Zepp Health, 전년 동기 대비 68.8%의 글로벌 성장 달성하며, 브라질, 러시아 및 스페인에서 시장 선두주자로 나서

(선전, 중국 2021년 6월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 웨어러블 기기 시장에 대한 IDC(International Data Corporation) 데이터에 따르면. Zepp과 어메이즈핏(Amazfit)을 자체 브랜드로 보유한 Zepp Health(NYSE: ZEPP)가 2021년 1분기 글로벌 성인 스마트워치 출하량에서 탑 4를 차지했다고 한다[1]. Zepp Health는 1분기에 165만 개가 넘는 Zepp과 어메이즈핏 스마트워치를 판매하며, 글로벌 판매량 부문에서 전년 동기 대비 68.8%의 성장률을 기록했다. 이는 상위 성인 스마트워치 브랜드 중 가장 높은 성장률이다.

전 세계 소비자 전자제품 산업에 영향을 미치는 어려운 시장 상황이 지속되고 있음에도 불구하고, Zepp Health는 꾸준한 판매 호조를 보였다. Zepp Health는 브라질(40.9%), 러시아(28.9%), 스페인(23.5%)에서 성인용 스마트워치 출하량 1위를 차지했다. 또한, 성인용 웨어러블 출하량 부문으로는 이탈리아에서 2위, 폴란드에서 3위를 기록했으며, 독일, 인도네시아, 태국에서는 4위를 차지했다. 그뿐만 아니라, Zepp Health는 멕시코, 미국, 프랑스 및 영국 시장에서 6위에 올랐다.

판매를 주도한 것은 어메이즈핏 GTR 2 및 GTS 2 시리즈 스마트워치와 어메이즈핏 T-Rex를 포함한 아웃도어 스포츠 시리즈와 같은 기존의 인기 어메이즈핏 패션 및 라이프스타일 웨어러블 제품이다.



Zepp Health, 브라질, 러시아, 스페인에서 성인용 스마트워치 출하량 1위 차지

어메이즈핏 브랜드는 모험적인 아웃도어 스포츠의 전 세계 후원 포트폴리오를 확장함으로써 인지도를 높이고 있다. 어메이즈핏 브랜드는 올 3월 어메이즈핏 T-Rex Pro 출시를 기념하며, 시계의 정신을 구현한 세 가지 도전적인 대회인 'Explore Your Instinct'를 후원했다. 올해 초, 어메이즈핏은 세계 최고의 지구력 스포츠 및 웰빙 브랜드인 스파르탄(Spartan)과의 파트너십을 발표했으며, 이번 시즌에 전 세계에서 열리는 엄선된 스파르탄 행사에서 자사 스마트워치를 활성화할 예정이다. 또한, 어메이즈핏은 터키 에스키셰히르(Eskisehir)에서 열린 ESOK Rally와 전 세계 5대 SUP 대회 중 하나인 All-Russian Zavidovo SUP Challenge도 후원했다.

[1] IDC(International Data Corporation) 세계 분기별 웨어러블 장치 추적 보고서(Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker)[ https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962 ] 데이터 참조.

어메이즈핏 소개

2015년 9월에 설립된 어메이즈핏은 일상생활 용도부터 아웃도어 스포츠 용도에 이르기까지 다양한 스마트워치와 밴드 시리즈, 그리고 TWS 스포츠 이어버즈, 스마트 트레드밀 및 스마트 체중계, 스포츠 장비를 포함한 스포츠 및 건강과 관련된 다양한 스마트 하드웨어를 제공한다. 어메이즈핏은 탁월한 사용자 경험을 제공하는 완전한 제품 라인을 통해 다양한 소비자 그룹의 요구를 충족하는 능력을 극대화한다.

어메이즈핏 스마트 워치 제품은 특출난 디자인과 공예술로 독일 iF 산업 디자인 어워드와 레드닷 디자인 어워드를 포함해 많은 상을 받았다.

현재, 어메이즈핏 제품은 미국, 독일, 일본을 포함해 90개 이상의 국가와 지역에서 출시됐다. IDC 글로벌 웨어러블 기기 시장 추적 보고서에 따르면, 2020년에 어메이즈핏 스마트워치의 출하량은 스페인과 인도네시아에서 1위, 브라질과 이탈리아에서 2위, 러시아, 인도, 태국에서 3위, 폴란드에서 4위, 독일에서 5위를 기록했다. 또한, 다른 국가 및 지역에서 최고 판매 제품 중 하나였다.

Zepp Health(구 Huami Corporation) 소개

Zepp Health의 사명은 건강과 기술을 연결하는 것이다. 2013년에 설립된 이래, 회사는 AI 칩, 생체 인식 센서, 데이터 알고리즘을 포함한 독점 기술 플랫폼을 개발함으로써 소비자를 위한 스마트 건강 제품 및 산업 분석 서비스를 확대하고 있다. 2019년에 회사는 자체 브랜드인 어메이즈핏을 포함해 3,660만 개의 스마트워치 및 피트니스 밴드를 출하했다. 그 중 샤오미용으로 개발 및 제조된 제품이 전 세계 카테고리 출하량의 23%를 차지한다. Zepp Health는 중국 허페이의 본사와 함께, 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 Zepp USA 본사를 두고 있다. 추가 정보는 웹사이트 https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile에서 확인할 수 있다.

미디어 문의

media.enquiry@zepp.com