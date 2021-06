Intellicare, UnionBank와 파트너십 체결

-- 제휴 의사 위한 완전 디지털 ePaycard 계정 개설

(싱가포르 2021년 6월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 필리핀 굴지의 건강관리 기관(Health Maintenance Organization, HMO)인 Asalus Corporation(상호 "Intellicare"로 운영)이 최근 필리핀 '최고의 디지털 은행'으로 유명한 Union Bank of the Philippines(UnionBank)와 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십의 목적은 제휴 의사의 진료 비용, 수당 및 기타 비용을 신속하게 지급할 수 있도록 지원하는 ePaycard 디지털 계좌의 개설(ePaycard Digital Account Opening, eDAO)을 지원하는 것이다. 지난달 14일에 파트너십 계약을 공식화하는 가상 체결식이 진행됐다.



Image provided by Union Bank

UnionBank는 Intellicare 제휴 의사들의 편의를 도모하고자 효율적인 페이퍼리스 계좌 개설 상품과 완전 디지털 지급 솔루션을 제공한다. 원활한 계좌 개설을 위해 해당 의사에게는 고유 참조코드가 SMS로 전송된다. 이 코드는 UnionBank 온라인 앱을 통해 신청 과정을 진행하는 데 사용된다. 의사의 시간과 편의를 위해 계좌 개설은 완전 디지털 과정으로 진행된다. Intellicare가 승인하는 즉시, ePaycard 계좌를 실시간으로 개설할 수 있다.



의사의 ePaycard 계정은 UnionBank 온라인에 자동으로 등록되며, 송금, 요금 결제, 목표 저축, 할부, 구매 부하 같은 디지털 거래를 수행할 수 있다.



UnionBank와 Intellicare는 eDAO의 기능과 혜택을 비롯해 온라인 은행 계좌를 개설하는 방법에 관한 교육을 위해 커뮤니케이션 자료를 제공하고, 온라인 온보딩 세션과 웨비나를 개최할 예정이다.



UnionBank 부사장 겸 소매뱅킹센터 소장 Mary Joyce S. Gonzales는 "코로나19 팬데믹으로 모두가 혁신을 추진해야 하는 상황이 발생했다"라며 "코로나 바이러스에 대한 노출을 줄이기 위해서는 이동 제한과 비접촉 결제가 필요할 것"이라고 말했다. 그는 "이에 따라 당행은 기업과 직원이 모든 거래 당사자를 위해 더욱 효율적이고 편리하며 안전한 결제 과정을 만들도록 지원하고자 하는 목표를 세웠다"라고 덧붙였다.



Intellicare 부사장 Audrey Meldy B. Gallardo는 "공급망 내 효율적인 흐름을 보장하기 위해 항상 파트너 의사와 의료 시설을 위한 최고의 서비스를 고려하고 있다"라며, "UnionBank가 제공하는 이 결제 상품 덕분에 코로나19의 관리를 위해 물리적 접촉을 줄여야 하는 상황에서 파트너 의사와 의료 시설에 대한 약속을 최선의 방식으로 이행할 수 있게 됐다"고 말했다.



Intellicare 그룹 소개

Intellicare는 아시아태평양 지역 굴지의 수직 통합 건강관리 플랫폼인 Fullerton Healthcare Group ("Fullerton Health")의 자회사다.



Asalus Corporation (Intellicare)은 건강관리 시설과 공급업체 서비스의 승인, 통합 및 전문적 유지관리를 통해 포괄적이고 체계적이며 예방 지향적인 의료 및 건강 관리 프로그램 개념을 제공하기 위해 통합적인 의료 및 건강 관리 서비스를 개발, 유지관리 및 홍보한다.



추가 정보는 웹사이트 www.intellicare.com.ph 를 참조한다.



UnionBank 소개



Union Bank of the Philippines는 뱅킹의 미래를 향해 고객을 지원하고자 항상 기술 혁신을 제일 먼저 수용한다.



UnionBank는 아시아 굴지의 기업 중 하나로 꾸준히 인정받아 왔으며, 수익성과 효율성 측면에서 필리핀 최고의 유니버설 은행으로 선정됐다.



UnionBank는 그동안 가장 많은 상과 인정을 받았다. 가장 최근에는 Asset Triple A로부터 4년 연속 '올해의 디지털 은행(Digital Bank of the Year)'으로 선정됐다. IDC Asia Pacific은 UnionBank를 '아시아태평양 지역의 디지털 선구자(Asia Pacific's Digital Trailblazer)'로 선정했다. 가장 주목할 만한 순위는 BankQuality.com로부터 '코로나19 상황의 아시아태평양 지역에서 가장 유용한 은행 탑 2(Top 2 Most Helpful Banks in Asia Pacific during COVID-19)'로 선정된 것이다.



UnionBank는 더 나은 세상을 위해 혁신을 개척하는 한편, 장소에 관계없이 필리핀 국민의 증가하는 수요를 최대한 충족할 'Tech-Up Pilipinas'를 통해 뱅킹의 미래를 지원한다는 약속을 굳건히 지키고 있다.



UnionBank에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.unionbankph.com 을 참조한다.



