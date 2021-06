LVMH 퍼퓸앤코스메틱스(LVMH Perfumes & Cosmetics), 새 플라스틱 제거 시행을 위해 이스트만 크리스탈 리뉴(Eastman Cristal™ Renew) 선택

디올 어딕트 립 맥시마이저(Dior Addict Lip Maximizer)는 크리스탈 리뉴(Cristal Renew)가 사용된 최초의 시장 출시 럭셔리 제품이다

킹스포트, 테네시주, 2021년 6월 1일 /PRNewswire/ -- LVMH의 고급 사업부인 LVMH 퍼퓸앤코스메틱스(LVMH Perfumes & Cosmetics)는 오늘 이스트만(Eastman)의 분자 재활용 기술을 통해 만들 수 있는 포장을 위해 글로벌 특수 소재 공급 업체인 이스트만(Eastman, NYSE: EMN)과 협력한다고 발표했다.

파퓸스 크리스찬 디올(Parfums Christian Dior)은 LVMH의 역사적인 주요 하우스 중 최초로 30% 재활용 콘텐츠 인증* 이스트만 크리스탈 리뉴(Eastman Cristal™ Renew) 코폴리에스터를 이번 여름에 출시되는 디올 어딕트 립 맥시마이저(Dior Addict Lip Maximizer)에 사용한다. 이스트만과 LVMH는 LVMH의 유명 브랜드 제품군 전반에 걸쳐 지속 가능한 포장 솔루션을 위해 계속 협력할 것이며 향후 몇 달 동안 추가 적용이 예상된다.

"당사의 이스트만과의 협력은 포장에서 화석 연료 기반 플라스틱을 점진적으로 제거하기 위한 중요한 이정표입니다. 최근에 발표된 LIFE 360 프로그램을 통해 당사는 포장에 향후 몇 년 동안 화석 연료가 사용되는 플라스틱을 전혀 포함하지 않기로 결정했습니다."라고 LVMH 환경 개발 디렉터인 헬레네 발라드(Hélène Valade)는 말했다.

"이스트만의 혁신적인 분자 재활용 기술은 LVMH가 지속 가능성 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다."라고 발라드는 말했다. "당사는 목표 달성을 위한 여정의 출발점에 있습니다. 2023년의 첫 데드라인이 가까워온 이때, 저희는 고객들이 이러한 혜택을 즉시 경험할 수 있도록 현재, 전 세계적으로 사용할 수 있는 솔루션이 필요합니다."

2020년 말에 소개된 이스트만의 화장품 포장용 지속 가능한 수지 포트폴리오는 화장품 산업에 대한 오랜 혁신과 지식을 기반으로 만들어졌다.

이스트만의 획기적인 고급 순환 재활용(Advanced Circular Recycling) 기술은 화석 기반 공급 원료가 아닌 혼합 폐플라스틱에서 수지를 생산한다. 이러한 혁신적인 분자 재활용 기술은 폐플라스틱을 매립지에서 수거하여, 폐플라스틱에 새로운 생명을 불어넣음으로서 기존 생산 방식에 비해 온실 가스 배출을 줄인다.

이스트만의 기술을 통해 브랜드들은 현재 재활용 콘텐츠에 대한 야심 찬 목표를 달성하면서 고급 소비자들이 기대하는 최고의 미학과 기능을 유지할 수 있다.

"LVMH는 환경적 우수성을 달성하기 위해 과감한 조치를 취함으로써 명품 브랜드 하우스 중에서 선두 자리를 차지하고 있습니다."라고 이스트만의 부사장이자 특수 플라스틱 부문 책임자인 스콧 발라드(Scott Ballard)는 말했다. "당사는 LVMH와 협력하고 그들이 순환 경제 목표를 달성하는 데 도움이 될 기술과 제품을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."

이스트만의 순환 경제와 이스트만 리뉴(Eastman Renew) 물질들에 대한 자세한 정보는 eastman.com/circular 에서 확인할 수 있습니다.

*ISCC인증된 물질 수지 공정을 통해 재활용된 폐플라스틱을 이스트만 리뉴 레진에 조달하여 재활용된 물질을 제조한다.

이스트만(Eastman) 소개

1920년에 창립된 이스트만(Eastman)은 사람들이 일상에서 사용하는 물건들에서 찾을 수 있는 다양한 제품들을 생산하는 세계적인 특수 소재 기업입니다. 원료 측면에서 삶의 질을 향상하고자 이스트만(Eastman)은 고객과 협력하여 혁신적인 제품과 솔루션을 구현하는 한편, 안전 및 지속 가능성에 계속해서 온 힘을 기울이고 있습니다. 자사의 혁신 기반 성장 모델을 통해 당사는 세계적인 수준의 기술 플랫폼, 심도 있는 고객 참여 및 차별화된 애플리케이션 개발을 활용하여 운송, 건축 및 시공, 소비재와 같이 인기 있는 최종 시장에서 동사의 선도적인 입지를 강화하고 있습니다. 전 세계적으로 포용력과 다양성을 갖춘 기업인 이스트만(Eastman)은 전 세계에 약 14,500명의 직원을 두고 있으며 100여 개국에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 2020년에 약 85억 달러의 수익을 기록했으며 미국 테네시주 킹스포트에 본사를 두고 있습니다. 자세한 내용은 eastman.com을 참조하십시오.

파퓸스 크리스찬 디올(Parfums Christian Dior) 소개

크리스찬 디올(Christian Dior)은 자신을 패션과 향수 디자이너라고 묘사했습니다. 1946년에 설립된 하우스오브디올(House of Dior)은 1947년 2월 12일에 30 몽테뉴 거리(Avenue Montaigne)의 홀에서 뉴룩(New Look)이 공개되면서 여성의 스타일을 영원히 바꿔 놓았습니다. 이 혁명적인 디자인은 "여자의 마음에 욕망의 흔적을 남기기" 위해 디자인된 마무리 터치인 향수미스 디올(Miss Dior)이 함께 했습니다. 이 시대를 초월한 향수는로그 디올(Rouge Dior) 과 후속 화장품 라인을 통해 글로벌 뷰티의 개념과, 이후 캡쳐 토탈(Capture Totale)과 디올 프레스티지(Dior Prestige)와 같은 선구적인 스킨 케어 라인을 발명한 선구적인 브랜드가 만든 최초의 향수입니다. 현재 이 전설적인 전문성을 관리하는 프랑소와 드마쉬(François Demachy), 디올 향수 개발자와 피터 필립스(Peter Philips), 디올 메이컵(Dior Makeup)과 디올 사이언스(Dior Science)의 크리에이티브 및 이미지 디렉터는 크리스찬 디올의 완벽주의의 계승자들입니다. 이 하우스의 작품들의 세계적인 유명세는 일부 샤를리즈 테론(Charlize Theron), 나탈리 포트만(Natalie Portman), 제니퍼 로렌스(Jennifer Lawrence), 지젤 번천(Gisèle Bündchen), 카라 델레바인(Cara Delevingne), 조니 뎁(Johnny Depp), 로버트 패틴슨(Robert Pattinson)과 같은 매혹적인 뮤즈들 때문에 생겨난 것입니다.

편집부 연계인:

로라 맨스필드(Laura Mansfield), APR

톰브라스(Tombras)

lmansfield@tombras.com

+1 (865) 599.9968

Dior Addict Lip Maximizer is the first luxury product featuring Eastman Cristal Renew to hit shelves.