文대통령, 수소차 직접 운전해 퇴근…“더 많이 이용되길”

문재인 대통령이 지난 28일 오후 청와대 여민관 앞에서 ‘2021 P4G 서울 정상회의’홍보 문구를 랩핑한 수소차에 탑승, 직접 운전하고 있다. [청와대 제공]

[헤럴드경제=민성기 기자] 문재인 대통령이 수소차를 직접 운전하며 친환경 미래차 이용을 독려했다.

문재인 대통령은 28일 저녁 수소차 '넥쏘'를 직접 운전해 퇴근하며 "수소차는 미세먼지와 온실가스를 줄이는 친환경차로 탄소중립 사회로 가기 위해 '달리는 공기청정기'인 수소차가 더 많이 이용되길 바란다"고 말했다.

박경미 청와대 대변인의 29일 서면 브리핑에 따르면 문 대통령이 직접 운전한 수소차는 오는 30~31일 개최되는 '2021 서울 녹색미래 정상회의'에 맞춰 '더 늦기 전에, 지구를 위한 행동' 'Green we go, Change we make'라는 문구를 래핑한 홍보 차량이다.

30일 개회식 때는 회색 차량을, 31일 폐막식 때는 남색 차량을 운용할 예정이다.

박 대변인은 "'2050 탄소중립 비전 선언' 때 탄소발자국에 대한 경각심을 주기 위해 흑백화면으로 나간 것과 같은 의미에서 30일은 회색, 31일은 P4G 지구를 위한 행동으로 맑아진다는 의미를 담아 남색을 선정했다"고 밝혔다.

이어 "우리나라는 세계 최고 수준의 수소스택 기술력을 보유하고 있고 가격, 주행거리, 연료전지 효율 역시 세계 최고 수준인 수소차 강국으로, 전세계적으로 수소차가 가장 많이 보급된 국가이기도 하다"고 설명했다.

문재인 대통령이 지난 28일 오후 청와대 여민관 앞에서 ‘2021 P4G 서울 정상회의’홍보 문구를 랩핑한 수소차를 둘러보고 있다. [청와대 제공]

문 대통령은 "국가 에너지 시스템을 바꾸고 새로운 산업과 일자리를 창출해내는 신성장동력인 수소차를 국민들께서 많이 이용하고 응원해주신다면 우리는 미래차 1등 국가 대한민국이 될 것"이라고 밝혔다.

이번 P4G 정상회의는 한국에서 열리는 첫 환경 분야 다자 정상회의로, '포용적 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현'을 주제로 30∼31일 이틀간 열린다.

