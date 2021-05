Human Horizons의 HiPhi X Super SUV, 고객 배송 시작

(상하이 2021년 5월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최초의 진화형 SUV인 HiPhi X의 고객 배송이 5월 첫째 주에 공식적으로 시작됐다. 업계 선도적인 신생 이동성 및 지능형 주행 연구 기업 Human Horizons가 설계 및 제조한 HiPhi X는 최신 기술 혁신과 고급 차량의 모든 편의성을 결합한 새로운 자동차 부문인 'TECHLUXE(R)'를 탄생시킨 세계적 수준의 전기차다. 이달 8일, HiPhi X Founders Edition 소유주들은 HiPhi Plaza 스마트 공장에 모여 정시 출시를 축하하는 차량 인도식에 참여했다. HiPhi X는 서비스 지향 아키텍처(H-SOA 개방형 전자 아키텍처)를 사용하는 세계 최초의 양산형 및 진화형 스마트카다.



To support deliveries to users, delivery centers in Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, and Yancheng have already begun operations. By the end of May, there will be 85 completed experience centers, delivery centers, service centers, and service outlets, with that number expanding to 120 before the end of the year.