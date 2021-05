DBS, SGX, 스탠다드차타드 및 테마섹, 기후 행동 나서

-- DBS, SGX, 스탠다드차타드 및 테마섹, 탄소 거래소 및 시장인 Climate Impact X 개발하며, 배출량 감축 난제를 해결하고자 하는 조직에 고품질 탄소배출권 제공 계획

-- Climate Impact X, 위성 모니터링, 머신러닝, 블록체인 기술을 사용해 탄소배출권의 투명성, 무결성 및 품질 향상

--싱가포르 신흥강력대책위원회의 지속가능성 행동 동맹(AfA)의 결과로 만들어진 Climate Impact X, 선도적인 국제 금융, 법률 및 상품 허브인 싱가포르의 입지를 활용할 예정

(싱가포르 2021년 5월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 21일, DBS 은행(DBS), 싱가포르 증권거래소(SGX), 스탠다드차타드(Standard Chartered) 및 테마섹(Temasek)이 기후 행동을 위해 힘을 모으겠다는 의지를 밝혔다. Climate Impact X(CIX)는 4자가 설립할 합작 투자사를 통해 고품질 탄소배출권을 위한 글로벌 거래소 및 시장이 되는 것을 목표로 한다.



Logos of Climate Impact X, DBS Bank, Singapore Exchange, Standard Chartered and Temasek

CIX는 위성 모니터링, 머신러닝 및 블록체인 기술을 활용해 탄소배출권의 투명성, 무결성 및 품질을 높임으로써, 가시적이고 지속적인 환경 영향을 제공할 전망이다.

기후 변화를 해결하기 위해 탄소 배출량을 효과적으로 줄일 솔루션에 대한 전 세계 기업의 요구가 높아지고 있다. 그러나 현재의 재생에너지 솔루션을 포함한 오늘날의 저탄소 기술로는 가까운 시일에 탄소 배출량을 효과적으로 줄이기에는 부족한 실정이다.

일부 연구에 따르면, 이러한 기술로는 전 세계 배출량의 3분의 2 정도만 줄일 수 있다고 한다[1]. 이는 지구 온난화를 섭씨 1.5도까지 제한하고자 하는 2015년 파리 기후 협정의 목표를 달성하기에는 충분하지 않을 수 있다[2]. 고품질 탄소배출권은 특히 단기적으로 이러한 격차를 해소하는 실질적인 해결책을 제시할 수 있으며, 전체적인 기후 완화 전략에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대된다.

Climate Impact X의 임시 CEO이자 DBS의 최고 지속가능성 책임자인 Mikkel Larsen은 "Climate Impact X는 기업이 단기간에 피할 수 없는 탄소 배출을 해결하고, 전 세계적으로 새로운 탄소배출권 프로젝트의 개발을 추진할 해결책을 제공할 것"이라며 "자연 기후 솔루션(Natural Climate Solutions)에 대한 초기 초점과 함께, 탄소배출권은 생물 다양성 손실의 또 다른 심각한 위험을 해결하는 한편, 지역사회를 지원하는 데 도움이 될 동력을 만들어 낼 것"이라고 말했다. 이어 그는 "CIX는 글로벌 정부, 기업 및 개인의 집단행동을 기반으로 탄소중립(넷 제로) 경제 실현에 나설 것"이라고 말했다.

기업의 기후 약속에 힘입어 자발적 탄소 시장에서 고품질 탄소배출권에 대한 전 세계적 수요는 매년 1.5~2기가톤의 이산화탄소(GtCO2)까지 증가해 2030년까지는 적어도 15배까지 늘어날 것으로 예상된다[3]. 이러한 예측에도 불구하고, 오늘날 시장은 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있다. 예를 들어, 탄소 프로젝트의 위험과 효과에 대한 투명성 부족으로 인해 투자자와 구매자 간의 신뢰가 제한될 수 있다는 점이 있다. 그 결과, 공급업체는 새로운 탄소 감축 프로젝트를 개발하는 데 있어 어려움에 직면하고, 유동성 문제가 발생할 수 있다.

Climate Impact X의 임시 CEO이자 DBS의 최고 지속가능성 책임자인 Mikkel Larsen은 "강력한 영향력과 리스크 데이터로 잘 작동하는 시장을 활성화함으로써, CIX는 효율적인 가격 결정을 가능하게 하고, 새로운 프로젝트 개발을 촉진할 것"이라고 첨언했다.

자연 기후 솔루션(NCS)에 초기 초점을 맞춘 CIX 거래소 및 프로젝트 마켓플레이스(Project Marketplace), 2021년 말 출시 예정

CIX는 탄소배출권 구매자와 판매자의 요구를 충족하는 고유한 플랫폼과 제품을 제공할 예정이다. 여기에는 2021년 말에 개시할 것으로 예상되는 거래소(Exchange)와 프로젝트 마켓플레이스(Project Marketplace)가 포함된다. 거래소는 주로 다국적 기업(MNC) 및 기관 투자자를 대상으로 표준화된 계약을 통해 대규모 고품질 탄소배출권 판매를 촉진하게 된다.

또한, 프로젝트 마켓플레이스는 자발적 탄소 시장에 참여하고자 하는 광범위한 기업을 대상으로 지속가능성 목표 달성에 도움이 되는 NCS 프로젝트 선택권을 제공한다. 프로젝트 마켓 플레이스의 각 프로젝트는 투명한 환경 영향, 리스크 및 가격 데이터로 지원하게 된다.

먼저, CIX는 삼림, 습지 및 맹그로브 등과 같은 자연 생태계의 보호 및 복원과 관련된 NCS 시장을 촉진하는 데 주력한다. NCS는 비용 효율적으로 생물 다양성을 지원하고, 지역 사회에 소득을 창출함으로써 상당한 혜택을 제공한다. NCS의 전 세계 공급 잠재력의 3분의 1을 보유한 아시아는 전 세계적으로 NCS의 가장 큰 공급지역 중 하나다[4]. CIX는 플랫폼에서 전 세계의 다양한 고품질 NCS 프로젝트의 탄소배출권을 제공하게 된다. CIX는 이러한 프로젝트에 독립적인 등급을 제공하기 위해 글로벌 등급 평가기관과 협의 중이다.

또한, CIX는 비정부기구, 주요 기업 및 프로젝트 개발자, 학계 및 사고 리더로 구성된 독립적인 전문가 기구인 국제 자문위원회(International Advisory Council)로부터 조언을 받는다. 그뿐만 아니라, CIX는 자발적 탄소 시장 확장 태스크포스(Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets)[ https://www.iif.com/tsvcm ](TSVCM) 및 자연 기후 솔루션 연맹(Natural Climate Solutions Alliance)[ https://www.weforum.org/natural-climate-solutions-alliance ]을 포함한 글로벌 파트너 및 국제 작업 그룹의 생태계와 협력해 품질 및 무결성에 대한 선도적인 표준을 준수한다.

DBS, SGX, 스탠다드차타드 및 테마섹에 의한 CIX의 공동 운영에는 모든 필수 규제 승인 및 동의가 따른다[5].

DBS 최고경영자(CEO) Piyush Gupta는 "세계에 가장 높은 국제 표준의 탄소 시장이 필요하다는 것이 점점 분명해지고 있다"라며 "강력한 규제 프레임워크의 지원을 받는 선도적 글로벌 금융 및 거래 허브로서, 싱가포르는 이러한 지속가능성 노력을 주도할 좋은 입지에 있다"고 말했다. 이어 그는 "새로운 탄소배출권 프로젝트의 개발을 촉진하기 위해서는 더 높은 품질의 탄소배출권과 글로벌 가격 투명성을 위해 그러한 배출권의 활발한 국가 간 거래가 필요할 것"이라면서 "우리는 같은 생각을 가진 업계 리더들을 세계적 수준의 플랫폼으로 모아 글로벌 자발적 탄소 시장을 확대하고, 저탄소 경제로의 전환을 앞당겨 변화를 일으킬 수 있기를 기대한다"고 말했다.

SGX 최고경영자(CEO) Loh Boon Chye는 "SGX는 선도적인 지속가능한 전환 금융 및 거래 허브로서의 생태계를 제공한다"라며 "기후 행동은 중요한 우선순위며, 당사는 국제적으로 인정되는 탄소 경감 체계를 지원할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "기업의 운영 및 가치 사슬 내에서 배출을 방지하고 줄이는 것에서부터, 가능한 한 재생에너지원을 사용하고, 마지막으로 저감하기 어려운 배출을 상쇄 및 보상하기 위해 이러한 여정 전체에 걸쳐 당사 생태계와 협력할 것"이라고 말했다. 그는 또한 "글로벌 상품에 대한 주요 가격 결정지로서 SGX의 실적과 싱가포르의 강력하고 신뢰할 수 있는 금융 인프라에 힘입어 Climate Impact X는 이 비전의 필수적인 부분이 될 것"이라고 덧붙였다.

스탠다드차타드 그룹 최고경영자(CEO) Bill Winters는 "스탠다드차타드는 세계에서 가장 빠른 경제 성장이 이뤄지고 있는 아시아, 아프리카 및 중동 전역에서 운영되고 있는데, 이 지역은 세계 자연 기후 솔루션에서 높은 비율을 차지하는 지역이기도 하다"라며, "공동 기후 목표를 달성하기 위해서는 자연을 보호하고 지속가능한 저탄소 전환을 가능하게 하기 위해 이러한 시장으로의 상당한 자본 이동이 이뤄질 필요가 있다"고 말했다. 이어 그는 "자발적 탄소 시장은 이러한 전환을 효율적으로 달성하기 위해 필요하며, 자발적 탄소 시장 확장 태스크포스의 작업에 명시된 바와 같이, 이 시장의 신뢰성과 효과성을 위해서는 높은 수준의 탄소배출권에 지속해서 동의해야 한다"면서 "이는 10년에 걸친 행동이며, 우리는 Climate Impact X가 향후 지구의 배출 프로파일을 넷제로로 조정하는 데 중요한 역할을 할 것으로 확신한다"고 강조했다.

테마섹 최고투자전략가(Chief Investment Strategist) Rohit Sipahimalani는 "테마섹은 글로벌 투자를 통해 사람과 지구에 긍정적인 영향을 미치기 위해 최선을 다하고 있다"라며 "우리는 새로운 아이디어와 솔루션을 촉진하기 위한 자본을 제공할 것"이라고 말했다. 그는 또한 "Climate Impact X는 장기적으로 더 넓은 생태계의 발전뿐만 아니라, 긍정적인 기후 혜택을 가져오는 사업에 투자하겠다는 당사의 약속과도 일맥상통한다"라면서 "이 플랫폼이 시장 및 자연 기후 솔루션을 통해 조직의 탄소 발자국 해결에 기여할 수 있다는 점에서 매우 만족스럽다"고 말했다.

싱가포르의 세계적 수준의 인프라를 활용한 글로벌 자발적 탄소 시장 확대

CIX는 싱가포르에 본부를 설치하고 국제적으로 인정받는 금융, 법률 및 상품 허브 인프라를 적극적으로 활용할 계획이다. 이러한 인프라는 글로벌 자발적 시장을 확장하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 파트너 생태계를 육성하기 위한 기반이 된다. 또한, 싱가포르는 글로벌 탄소 서비스 및 거래 허브가 되고자 하는 국가적 야망의 일환으로, 탄소배출권의 신뢰와 검증 가능성을 강화하는 이니셔티브를 지원한다.

CIX는 싱가포르 신흥강력대책위원회(Emerging Stronger Taskforce)의 지속가능성 행동 동맹(AfA)에서 탄생한 이니셔티브다[6]. 지속가능성 AfA는 싱가포르를 탄소 관련 서비스와 자연 기반 솔루션의 허브로 자리매김하여 싱가포르를 '강력한 친환경의 촉발지(Bright Green Spark)'로 탈바꿈시키는 것을 목표로 한다.

Climate Impact X 정보

Climate Impact X(CIX)는 자발적인 탄소 시장 확대를 목표로 하는 싱가포르 기반의 글로벌 탄소 거래소 및 시장이 될 전망이다. CIX는 위성 모니터링, 머신러닝 및 블록체인을 활용해 파트너 생태계를 연결함으로써 탄소배출권의 투명성, 무결성 및 품질을 높인다. 이를 통해 기업은 전체적인 기후 완화 전략의 일환으로 효과적인 조처를 하고, 탄소 감축에 대한 노력을 보완할 수 있다. CIX는 다양한 탄소배출권 구매자와 판매자의 요구에 부응할 수 있는 고유한 플랫폼과 제품을 제공한다. 거래소는 주로 다국적 기업(MNC)과 기관 투자자를 대상으로 표준화된 계약을 통해 대규모 고품질 탄소배출권 판매를 촉진한다. 프로젝트 마켓플레이스(Project Marketplace)는 기업의 지속가능성 목표를 충족할 수 있는 NCS 프로젝트를 제공한다. 프로젝트 마켓플레이스의 각 프로젝트는 투명한 영향력, 리스크 및 가격 데이터를 통해 지원된다.

자세한 내용은 웹사이트 www.climateimpactx.com 을 참조한다.

DBS 소개

DBS는 18개 시장에 진출한 아시아 최고의 금융 서비스 그룹이다. 싱가포르에 본사를 둔 상장기업인 DBS는 아시아 3대 성장축인 중화권 국가, 동남아시아 및 남아시아에서 주로 활동한다. DBS 은행은 세계에서 가장 높은 등급에 속하는 'AA-' 및 'Aa1'의 신용등급을 자랑한다.

글로벌 리더십으로 인정받는 DBS는 다음과 같은 수상 경력을 자랑한다.

Euromoney '세계 최고의 은행(World's Best Bank)[ https://www.dbs.com/newsroom/DBS_named_Worlds_Best_Bank_by_Euromoney_magazine ]'

The Banker '올해의 글로벌 은행(Global Bank of the Year)[ https://www.dbs.com/newsroom/DBS_named_Global_Bank_of_the_Year ]'

Global Finance '세계 최고의 은행(Best Bank in the World) [ https://www.dbs.com/newsroom/DBS_Worlds_Best_Bank_for_third_year_in_a_row ]

DBS는 Euromoney가 선정한 '세계 최고의 디지털 은행(World's Best Digital Bank)[ https://www.dbs.com/newsroom/DBS_named_Worlds_Best_Digital_Bank_2018 ]'으로, 디지털 기술을 활용해 은행의 미래를 형성하는 데 앞장서고 있다. 또한, DBS는 2009년부터 2020년까지 12년 연속으로 Global Finance로부터 '아시아에서 가장 안전한 은행(Safest Bank in Asia)[ https://www.dbs.com/newsroom/DBS_named_Asias_Safest_Bank_for_12th_consecutive_year ]' 상을 받았다.

DBS는 소비자, 중소기업 및 기업 금융에서 광범위한 서비스를 제공한다. 아시아에서 탄생하고 성장한 은행으로서, DBS는 이 지역에서 가장 역동적인 시장에서 수행되는 복잡한 비즈니스 과정에 대해 깊은 이해를 갖고 있다. DBS는 아시아 방식으로 은행을 운영하며, 고객과 지속적인 관계를 구축하고, 사회적 기업 지원을 통해 지역사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력한다. 또한, 싱가포르 및 아시아 전역에서 기업의 사회적 책임 노력을 강화하기 위해 5천만 싱가포르 달러(SGD) 규모의 재단을 설립했다.

DBS는 아시아 지역에서의 광범위한 운영 네트워크와 직원 참여 및 역량 강화에 중점을 두고 흥미로운 경력 기회를 제공한다.

자세한 내용은 웹사이트 www.dbs.com 을 참조한다.

싱가포르 거래소 소개

싱가포르 거래소(Singapore Exchange)는 최고 규제 기준을 준수하는 아시아의 선도적이고 신뢰할 수 있는 증권 및 파생상품 시장 인프라, 운영 지분, 채권, 통화 및 상품 시장이다. 또한, 다중 자산 지속가능성 플랫폼인 SGX FIRST(Future in Reshaping Sustainability Together)(sgx.com/first)를 운영한다.

SGX는 생태계, 비즈니스, 규제기관 및 상장기업의 핵심 역할을 활용해 지속가능한 방식으로 경제 성장을 촉진하기 위해 노력하고 있다. SGX는 기후 행동을 최우선 과제로 삼고, 신뢰할 수 있는 품질과 엔드 투 엔드 제품 및 솔루션을 제공하는 선도적인 지속가능한 전환 금융 및 거래 허브가 되는 것을 목표로 한다.

아시아에서 가장 국제적인 다중 자산 거래소인 SGX는 상장사의 약 40%와 싱가포르 외부에서 발생한 80% 이상의 상장채권과 함께 상장, 거래, 청산, 결제, 예금 및 데이터 서비스를 제공한다. SGX는 중국, 인도, 일본 및 ASEAN의 벤치마크 주가지수에서 세계에서 가장 유동적인 국제 시장이다. 싱가포르에 본사를 둔 AAA 등급 기업인 SGX는 리스크 관리 및 청산 기능으로 전 세계적인 인정을 받고 있다.

자세한 내용은 웹사이트 www.sgx.com 을 참조한다.

스탠다드차타드 소개

스탠다드차타드는 세계에서 가장 역동적인 59개 시장에 진출했으며, 85개 이상의 시장에서 고객에게 서비스를 제공하는 선도적인 국제 은행 그룹이다. 회사의 목적은 고유한 다양성을 통해 상업과 번영을 촉진하는 것이며, 회사의 유산과 가치는 브랜드 약속인 'Here for good'이라는 말에 함축돼 있다.

스탠다드차타드 PLC는 런던 및 홍콩 증권거래소에 상장돼 있다.

회사에 대한 더 많은 스토리와 전문가 의견은 웹사이트 sc.com의 Insights[ https://www.sc.com/en/insights/ ] 페이지에서 확인할 수 있다. 트위터[ https://www.twitter.com/stanchart ], 링크트인[ https://www.linkedin.com/company/standardchartered/ ], 인스타그램[ https://www.instagram.com/stanchart/ ], 페이스북[ http://www.facebook.com/standardchartered ]에서 스탠다드차타드를 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

테마섹 소개

테마섹(Temasek)은 2020년 3월 31일 기준으로 순 포트폴리오 가치가 3,060억 싱가포르 달러(미화 약 2,140억 달러)에 달하는 투자 회사다. 테마섹 설립조항에 정의된 바와 같이, 투자자이자 기관 및 관리인으로서의 세 가지 역할은 테마섹이 잘 하고, 옳은 일을 하며, 선행을 베풀어야 한다는 정신을 형성한다. 테마섹은 더 좋고, 스마트하며, 더욱 지속가능한 세상을 만드는 데 도움이 되는 투자 및 기타 기회를 통해 현재와 미래의 과제를 해결하기 위한 지속가능한 솔루션을 적극적으로 모색한다. 테마섹에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.temasek.com.sg 를 참조한다.

Climate Impact X Annex

https://mma.prnewswire.com/media/1514979/Climate_Impact_X_Annex.pdf

Climate Impact X 부속서

