OptraSCAN, 완전한 디지털 솔루션 CytoSiA 발표

- 저렴한 비용으로 세포 슬라이드를 스캔 및 분석

- OptraSCAN의 지능적 도구 CytoSiA, 최상의 화질과 인공 지능 기반 이미지 분석 솔루션을 바탕으로 세포 검사를 발전

캘리포니아주 새너제이 및 인도 푸네, 2021년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 25일, 굴지의 온-디맨드 디지털 병리학 솔루션 공급업체 OptraSCAN(R)[ https://www.optrascan.com/ ]이 액상 기반 세포 슬라이드 및 자궁경부암 검사를 위한 신속하고 저렴한 스캐닝과 분석을 지원하는 지능적인 솔루션 CytoSiA[ https://www.optrascan.com/solutions/cytology-analysis ]를 발표했다. CytoSiA는 병리학자와 세포 검사 기사가 자궁경부암, 전암(pre-cancerous) 병변, 이상 세포 및 기타 모든 세포학적 부문을 검사 및 검출할 수 있도록 지원하는 OptraSCAN의 디지털 병리학 스캐너, 저장 및 강력한 인공 지능(AI) 알고리듬으로 구성된 완전한 솔루션이다. 이미 세계 곳곳의 여러 병원과 병리학 실험실에 CytoSiA를 설치했으며, 환자 결과 개선, 효율성 증대, 그리고 점점 증가하는 세포진 환자 수요에 대응하는 데 필요한 생산성 같은 효과를 보고 있다.

OptraSCAN's Intelligent Tool CytoSiA for Screening and Analysis of Cytology Samples