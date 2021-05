노바백스(Novavax), 한국에서 COVID-19 백신 사업 확대를 모색하기 위한 양해 각서 발표

노바백스(Novavax)와 SK 바이오사이언스, 한국 지도자들과의 만남에서 파트너십 재확인

게이더스버그, 메릴랜드, 2021년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 노바백스사(Novavax, Inc., Nasdaq: NVAX)는 중증 감염성 질환에 대한 차세대 백신을 개발하는 생명 공학 기업으로 오늘 노바백스의 재조합 단백질 COVID-19 백신 후보인 NVX-CoV2373을 포함한 백신 개발과 제조에 대한 협력 확장 모색을 위해 한국 보건복지부(Ministry of Health and Welfare of Korea, 이하 보건복지부) 및 SK 그룹의 백신 사업 자회사인 SK 바이오사이언스(SK bioscience, Co. Limited)와 비구속 양해 각서(MoU) 체결을 발표했다.

"SK 바이오사이언스와의 전략적 파트너십은 한국인들을 포함한 전 세계 사람들이 저희 백신을 이용할 수 있게 하기 위한 노바백스의 노력을 보여줍니다."라고 노바백스의 사장이자 최고경영자인 스탠리 C. 어크(Stanley C. Erck)는 말했다. "당사는 글로벌 공중 보건 증진과 향상이라는 공동 목표를 위해 함께 노력해온 보건복지부의 지원에 감사드립니다."

이 양해 각서는 오늘 문재인 대통령이 주최하고 안재용 SK 바이오사이언스 최고경영자, 스탠리 C. 어크(Stanley C. Erck) 노바백스 사장이자 최고경영자, 한국과 미국의 기업 및 정부 지도자들이 참석한 행사에서 서명되었다. 이 양해각서는 대한민국 및 전 세계에서 NVX-CoV2373에 대한 광범위하고 공평한 사용 권한을 제공하기 위한 기존 제조와 라이선스 협력을 기반으로 체결되었다.

"SK 바이오사이언스는 한국에서 노바백스의 COVID-19 백신 후보 생산을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 안재용 SK 바이오사이언스 대표는 말했다. "저희는 노바백스 및 보건복지부와 협력하여 COVID-19 퇴치를 위해 저희가 할 수 있는 최선을 다할 것입니다."

노바백스와 SK 바이오사이언스는 COVID-19 변종 백신 및/또는 인플루엔자-COVID-19 복합 백신을 포함한 새로운 백신 제품 개발을 모색하기로 잠정적으로 합의했다. 이 두 기업는 앞으로도 한국 정부의 지원을 받아 SK 바이오사이언스 시설을 활용하여 백신 제조에 대한 협력을 지속할 것이다.

SK 바이오사이언스는 올해 4월 노바백스와 공동으로 대한민국 식품의약품안전처에 NVX-CoV2373에 대한 순차제출단계를 시작했다.

NVX-CoV2373 소개

NVX-CoV2373은 COVID-19을 유발하는 바이러스인 SARS-CoV-2의 최초 균주의 유전자 서열 조작 단백질 기반 백신 후보물질입니다. NVX-CoV2373은 코로나바이러스 스파이크(S) 단백질에서 파생된 항원을 생성하기 위해 노바백스의 재조합 나노 입자 기술을 사용하여 만들어졌으며, 노바백스의 특허품, 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™)의 도움으로 면역 반응을 향상시키고 높은 수준의 중화 항체를 활성화합니다. NVX-CoV2373은 정제된 단백질 항원을 가지고 있으며 자기 복제하거나 COVID-19을 유발할 수 없습니다. 전임상 연구에서 NVX-CoV2373은 스파이크 단백질이 세포 수용체에 결합하는 것을 차단하고 감염과 질병으로부터 보호하는 항체를 생성했습니다. 이것은 일반적으로 효과적이고 임상 1/2상 시험에서 강력한 항체 반응을 이끌어 냈습니다.

NVX-CoV2373은 두 개의 중추적 임상 3상 시험, 오리지널 바이러스 균주에 대해 96.4%, B.1.1.7/501Y.V1 변종에 대해86.3%, 전체적으로 89.7%의 효능을 입증한 영국의 임상시험, 그리고 2020년 12월에 시작된 미국 및 멕시코의 PREVENT-19 임상시험에서 평가되고 있습니다. 이는 또 2020년 8월에 시작된 다음 두 개의 진행 중인 임상 2상 연구를 통해 테스트 중입니다: 전반적으로 HIV 음성 환자들에 대해 55% 효능과 남아프리카공화국에서 처음 발견되어 새롭게 퍼지고 있는 변종에 48.6%의 효능을 입증한 남아프리카공화국의 임상 2b상 시험 및 미국과 호주에서 지속되고 있는 임상 1/2상 시험.

NVX-CoV2373은 2°-8°C에서 보관되었을 때 안정성을 띄기 때문에 유통 시 기존 백신 공급망 채널 사용이 가능합니다. 바로 사용할 수 있는 액체가 10회 용량 바이알에 포장되어 있습니다.

매트릭스엠(Matrix-M™) 소개

노바백스의 특허 제품인 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™) 보조제는 항원제시세포가 투약 부위에 들어가는 것을 촉진하고 국소 림프절에서 항원제시를 향상시켜 면역 반응을 강화함으로써 강력하고 효과적인 효능을 보여줍니다.

노바백스(Novavax) 소개

노바백스사(Novavax, Inc., Nasdaq: NVAX)는 심각한 전염병 예방을 위한 혁신적인 백신의 발견, 개발 및 상용화를 통해 전 세계적인 건강 개선을 위해 노력하는 생명 공학 기업입니다. 노바백스의 독점 재조합 기술 플랫폼은 유전 공학의 힘과 속도를 결합하여 긴급한 세계적인 건강 문제를 해결할 수 있도록 설계된 고도의 면역원성 나노입자를 효율적으로 생산합니다. 노바백스는 COVID-19을 유발하는 바이러스인 SARS-CoV-2에 대한 백신 후보인 NVX-CoV2373에 대한 후기 임상 시험을 진행하고 있습니다. 노바백스의 4가 인플루엔자 나노 입자 백신인 나노플루(NanoFlu™)는 노인을 대상으로 한 중추적 임상 3상 시험에서 모든 주요 목표를 충족했으며 규제 기관 제출을 위한 진행이 이루어질 것입니다. 두 백신 후보 모두 노바백스의 독점 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™) 보조제와 함께 사용되어 면역 반응을 향상시키고 높은 수준의 중화 항체를 촉진합니다.

추가정보는 www.novavax.com 및 트위터(Twitter) 와 링크드인(LinkedIn): 의 저희 계정을 확인하세요.

미래 예측 정보

이 보도자료에 명시된 노바백스의 미래 및 백신과 보조제 제품의 지속적인 개발과 관련된 내용들은 미래 예측 정보입니다. 노바백스는 이러한 미래 예측 정보에는 여러 위험과 불확실성이 있으며, 이로 인해 실제 결과가 명시된 자료에 표시되거나 암시된 것과 다를 수 있다는 것을 경고합니다. 여기에서 말하는 위험과 불확실성에는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 것과 같은 2020년 12월 31일로 마감된 연도의 Form 10-K 형식의 노바백스 연례 보고서에서 "위험 요소"라는 제목 아래에 정의된 위험과 불확실성이 포함됩니다. 당사는 투자자들에게 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 정보에 크게 의존하지 않을 것을 경고합니다. 언급된 그리고 그 외의 위험과 불확실성에 대한 논의를 위해 sec.gov 에서 열람이 가능한 SEC에 제출된 서류들을 읽어볼 것을 권장합니다. 이 보도 자료의 미래 예측 정보들은 이 문서의 날짜를 기준으로 한 것이며, 당사는 이 정보들을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 당사의 사업은 위에서 언급된 것들을 포함하여 상당한 위험과 불확실성을 가지고 있습니다. 투자자, 잠재적 투자자 그리고 기타 관계자들은 이러한 위험과 불확실성을 신중하게 고려해야 합니다.

연계인:

투자자

노바백스사(Novavax, Inc.)

에리카 슐츠(Erika Schultz) | 240-268-2022

ir@novavax.com

솔버리 트라웃(Solebury Trout)

알렉산드리아 로이(Alexandra Roy) | 617-221-9197

aroy@soleburytrout.com

미디어 :

로라 키넌(Laura Keenan) | 202-709-7521

에이미 스피크(Amy Speak) | 617-420-2461

media@novavax.com

