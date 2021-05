제5회 WIC, 눈부신 최첨단 기술과 함께 톈진에서 개막

톈진, 중국, 2021년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 지난 20일, 제5회 세계지능대회(World Intelligence Congress, WIC)가 '새로운 지능 시대: 새로운 개발 역량 강화, 새로운 패턴 육성(New Era of Intelligence: Empowering New Development, Fostering New Pattern)'라는 주제로 톈진 메이장 컨벤션전시센터에서 개막됐다. 이번 행사에서는 중국인민정치협상회의(CPPCC) 국가위원회 부회장 겸 중국 과학기술협회 회장 Wan Gang이 개막식에서 기조연설을 맡았다. Li Hongzhong CPC 톈진위원회 서기, Desmond Lee 싱가포르 국가개발부 장관, 히사모토 기조 일본 고베 시장, Li Xiaohong 중국공정원 원장이 연설하고, Liao Guoxun 톈진시장이 개막식을 주관했다.



The site of the 5th World Intelligence Congress

Wan Gang 중국 과학기술협회장은 "톈진은 차세대 인공지능 산업 붐을 조성하고, 스마트 기술을 지역 주민의 편의를 위한 일상생활의 일부로 만들기 위해 최근 수년간 고급 자원의 집중을 촉진하고, 응용 시나리오를 늘리기 위한 전략적 배치를 진행했다"고 언급했다. 그는 AI 분야의 중국 과학자, 기업가 및 경영 전문가가 다른 국가의 동료들과 다학제 및 다분야 교류 협력을 강화함으로써, 국가의 '이중 순환' 경제 개발 전략에 따른 국제 협력을 연결할 수 있기를 희망했다.

Li Hongzhong CPC 톈진위원회 서기는 "톈진은 과학기술 혁신 역량을 개선하고, AI 개발의 개척자가 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다. 톈진은 기업의 기초 및 응용 목적의 연구 수행과 핵심 기술의 돌파구 모색을 지원함으로써, 혁신에서 기업이 주도적 역할을 최대한 발휘할 수 있도록 지원할 계획이다. 또한, 제조업 개발을 추진하고, 지역의 산업 체인과 공급망을 더욱 현대화하기 위해 지능형 인프라 건설에 박차를 가할 예정이다. 톈진은 연구개발, 산업개발 및 프로젝트 등에서 글로벌 파트너와의 협력 강화를 위해 글로벌 혁신 네트워크의 활용에 적극적으로 나서는 한편, 지능형 기술 개발을 위한 새로운 생태계 구축에 매진하고 있다.

Desmond Lee 싱가포르 국가개발부 장관과 히사모토 기조 일본 고베 시장은 이번 행사를 통해 더 많은 국가와 도시가 AI에 대한 이해를 높임으로써, AI 및 IT 관련 기업 활동에 대한 지원을 강화하고, 도시 생활 개선을 위한 혁신 기술을 사용할 수 있기를 희망했다.

제5회 WIC에는 지능형 기술 산업의 전망, 지능형 기술 프로젝트에 대한 심층 협력과 AI, 스마트 제조, 디지털 경제 및 스마트 시티와 같은 주요 주제 목록을 중심으로 한 18개의 병렬 포럼과 12개의 기업 주도 테마 포럼이 진행될 예정이다. 또한, 48,000㎡의 공간에 지능형 기술을 선보이며, 5개의 경기가 예정돼 있다.

코로나19 억제 성공에 힘입어, 전시회 개최가 재개됐다. 이번 행사에서는 총 241개의 기업과 조직이 제품과 기술을 선보인다. 전시회에는 중국과학원(Chinese Academy of Sciences), 국가슈퍼컴퓨터센터(National Supercomputer Center), 난카이 대학 등 24개의 연구 및 학술기관이 참여하며, 또한 화웨이, 텐센트, CEC, CRRC Corporation Limited, 알리바바 등 포춘 500대 기업 및 중국 500대 기업 중 45개 기업이 참여한다. 그리고 Didi Chuxing, 360 Security 및 Tianjin Port(Group) Co Ltd 등의 톈진 기반 기업과 테슬라 모터스 및 파나소닉 등의 외국 기업도 참여한다.

그 외에도 이번 행사에는 싱가포르 특별관 및 고베시 특별관이 마련된다.

통계에 따르면, 이번 행사를 통해 총투자금 1,000억 위안 규모에 달하는 200개 이상의 프로젝트가 체결될 것으로 기대된다고 한다. 국내 자금지원 프로젝트 투자 규모는 800억 위안을 넘어설 것으로 보이며, 프로젝트의 약 80%는 베이징과 허베이성의 신기술 및 신규 사업 프로젝트가 될 전망이다. 21개의 해외 투자 프로젝트 투자액은 24억2천200만 달러에 달할 전망이다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1516133/the_site_of_the_5th_world_intelligence_congress.jpg?p=medium600사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1516134/wan_gang_cppcc.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1479542/World_Intelligence_Congress_Logo.jpg?p=medium600

