두바이 및 UAE 연방 관세청, 제5차 WCO 글로벌 AEO 콘퍼런스 개

두바이, 아랍에미리트, 2021년 5월 24일 /PRNewswire/ -- 두바이 관세청(Dubai Customs)이 UAE 연방 관세청(Federal Customs Authority)과 협력해서 이달 25~27일에 제5회 WCO 글로벌 수출입 안전관리 우수공인업체 콘퍼런스(WCO Global Authorized Economic Operator Conference)를 개최한다. 이번 행사에는 글로벌 무역의 모든 이해관계자가 모여 수출입 안전관리 우수공인업체 프로그램의 과제, 기회 및 발전 방향을 모색할 예정이다.

HE Ahmed Mahboob Musabih, Director General of Dubai Customs, asserted Dubai’s progressive attitude toward the adoption of global trade systems, information exchange, and its readiness for strategic partnerships within the Mutual Recognition Agreement (MRA) framework of the AEO programme.