ZTE, 2020 지속가능성 보고서 발표

(선전, 중국 2021년 5월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 20일, 모바일 인터넷용 통신, 기업 및 소비자 기술 솔루션을 제공하는 세계 굴지의 기업 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 2020년 지속가능성 보고서(Sustainability Report)를 발표했다.

이 보고서는 ZTE가 '디지털 경제의 원동력'이라는 전략적 포지셔닝에 따라 2020년에 기업의 사회적 책임을 적극적으로 이행했음을 보여준다. ZTE는 코로나19 팬데믹에 맞서기 위한 기술 활용과 함께, 디지털 경제의 발전을 촉진하고 녹색 성장을 추구하기 위해 상당한 노력을 기울였다. 회사는 글로벌 커뮤니티에 기여하는 한편, 기업 지배구조 관행 및 미래를 위한 계획을 지속해서 개선했다.

ZTE는 13년 연속으로 매년 지속가능성 보고서를 발표하고 있다.

5G를 활용한 전방위적 코로나19 팬데믹 대처

2020년 초, 갑작스러운 코로나19의 발발에 직면하면서, ZTE는 팬데믹 예방과 통제의 비상 대응 메커니즘을 즉시 활성화했다. ZTE는 직원의 건강과 안전을 보호하기 위해 팬데믹 예방책을 엄격하게 실행하는 한편, 기업의 사회적 책임을 다하며, 다양한 기술을 사용해 코로나19 상황에 대응했다.

2020년 코로나19 팬데믹 초기, ZTE는 생산 및 유통, 네트워크 구축, 통신 보장, 현장 서비스 및 서비스 애플리케이션 등을 포함해 전 세계 자원을 신속하게 조정했다. ZTE는 중국 내 26개 성의 82개 도시에 있는 210곳 이상의 병원을 대상으로 사업자와 4G/5G 네트워크를 구축해 생명 유지에 필요한 통신 격차를 해소했다. 팬데믹이 악화됨에 따라, ZTE는 업계 파트너와 협력해 코로나19를 타개하는 기술을 활용함으로써, 5G 기반 원격 의료, 스마트 물류, 5G 클라우드 기반 수업 및 3차원 보안을 포함한 혁신적인 애플리케이션을 개발했다.

또한, ZTE는 세계적 팬데믹의 어려움에 직면해 우한, 청두, 충칭 및 중국의 여러 도시와 미얀마, 인도 및 기타 국가에 12개의 자원봉사 지점을 설립했다. 또한, 이 모든 자원봉사자에게 팬데믹 및 기타 비상사태에서의 구호를 위해 탄탄한 지원을 제공했다. 이와 함께, ZTE 재단은 안면 마스크, 고글, 보호복, 인공호흡기 등 팬데믹 예방 자재를 중국과 전 세계 50개 이상의 국가 및 지역의 팬데믹 최전선에 기부했다.

더 높은 핵심 역량 추구 및 디지털 경제에서의 공동 성공 달성

디지털 경제는 다른 산업과의 통합이 가속화되고 있으며, 글로벌 경제 발전의 새로운 원동력이 됐다. 이러한 상황에서 ZTE는 디지털 경제의 건전한 발전을 공동으로 추진하기 위한 개발 기회를 조성하고, 이를 관계자와 공유함으로써 디지털 경제의 원동력이 되기 위해 노력하고 있다.

ZTE Corporation 사장 Xu Ziyang은 "2020년에 발발한 팬데믹은 사람들의 생활과 업무 수행 방식을 송두리째 바꿔 놓았으며, ICT 서비스를 마치 공기, 물, 전기와 같은 필수 요소로 만들었다"라며 "기업은 비용을 절감하고 효율성을 높이는 한편, 민첩하고 지능적이 되면서 외부 환경, 시장 및 기술 불확실성에 대한 대처 능력을 높이기 위해 디지털과 인텔리전스 혁신에 박차를 가해야 했다"고 말했다.

이 보고서는 ZTE가 '디지털 경제의 원동력'이 되기 위해서는 기술 혁신이 기업 발전의 주요 원동력이 된다는 점을 강조한다. 회사는 더 높은 핵심 역량을 추구하기 위한 궤도를 유지하면서, 칩, 알고리즘, 아키텍처, 데이터베이스 및 운영 체제를 지속해서 혁신함으로써 더욱 강력한 성장을 위한 견고한 기반을 마련하고 있다. ZTE는 매년 연구개발에 100억 위안 이상을 투자한다. 이에 따라, 2021년 3월 말까지 8만 건의 글로벌 특허를 출원했고, 3만8천 건 이상의 특허가 승인됐다. 베를린에 본사를 둔 IPlytics가 지난 2월에 발간한 '5G 특허 경쟁을 주도하는 자는 누구인가(Who is leading the 5G patent race?)'라는 제목의 보고서에 따르면, ZTE는 유럽전기통신표준협회(ETSI)에 선언한 5G 표준 필수특허(Standard-Essential Patents, SEP)의 지속가능한 리더십 부문에서 세계 상위 3위권에 포함됐다.

이와 함께, ZTE는 '혁신을 통한 산업 활성화와 디지털 경제에서의 공동 성공 달성'이라는 목표를 유지하면서, 기존 비즈니스 시나리오와 디지털 기술 애플리케이션 사이의 디지털 격차를 해소하기 위해 노력하고 있다. 또한, 진정한 가치를 창출하는 시나리오 기반 솔루션을 업계에 제공하는 한편, 업계 디지털 혁신 리더가 될 것을 다짐했다. 2020년, 궁극적인 네트워크인 '정밀 클라우드 및 네트워크 솔루션'에 의존하고 플랫폼을 지원함으로써, ZTE는 산업, 운송, 에너지, 정부, 금융, 문화 및 관광 산업 분야의 500개 이상의 파트너와 함께 5G 혁신 애플리케이션 및 비즈니스 관행을 수행하고, 혁신적인 5G 애플리케이션을 위한 100여 개의 시나리오를 만들었다. ZTE는 강력한 혁신 역량을 갖춘 기술 리더로서의 책임을 충실히 이행하고 있다.

예를 들어, 산업 분야에서 ZTE와 Yunnan Sunho Aluminum이 공동으로 완료한 스마트 팩토리 프로젝트는 '지능형 제조'를 통해 Sunho의 혁신 및 업그레이드를 촉진하는 동시에, 기업의 운영비와 인력 절감을 통한 효율성을 향상을 지원했다. 의료 측면에서, ZTE는 운영 시연, 원격 상담, 원격 회진을 비롯해 AI 지원 및 모바일 진단과 같은 혁신적인 애플리케이션을 통합한 5G 스마트 의료 솔루션을 제공함으로써 모든 사람의 생명 보호에 앞장서고 있다.

교육 측면에서, ZTE는 5G+4K 원격 교실, 5G 클라우드 기반 XR 교육, 5G+AR 교육, 5G+홀로그램 교실 등 다양한 혁신 시나리오와 교육용 애플리케이션을 제공해 아이들의 호기심과 미래에 대한 꿈에 불을 지폈다.

금융 분야에서, ZTE의 자체 개발 분산 데이터베이스인 GoldenDB는 은행 서비스 시스템을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 기반을 마련함으로써 3억 명이 넘는 고객의 모든 거래를 보호한다. 또한, ZTE는 스마트폰과 개인 및 가정 정보 단말기에 혁신 기술을 적용함으로써 다양한 5G 스마트 단말기로 모든 시나리오의 5G 지능형 라이프 스타일을 구현해 디지털 경제에서의 공동 성공을 도모한다.

'탄소 중립' 목표 도달을 위한 녹색 개발 개념 실천

전 세계 주요 경제에서 '탄소 중립'이 공감대를 이룸에 따라, ZTE는 글로벌 경제의 탈탄소화에 적극 동참하고 있다. ZTE는 여러 분야에서 녹색 5G의 상용화 촉진에 박차를 가하며, 모든 산업이 녹색 개발 채널로 신속하게 진입할 수 있도록 지원하고 있다.

ZTE 부사장 겸 최고운영책임자(COO) Xie Junshi는 보고서를 통해 "우리는 맑은 물과 울창한 산이야 말로 귀중한 자산이라고 굳게 믿고 있으며, 환경오염 원인으로 인한 환경 영향을 낮추기 위해 노력한다"라면서, "우리는 더욱 친환경적인 원료를 사용하고 생산 기술을 개선할 것"이라고 강조했다. 그는 또한 "ZTE는 제품 성능을 향상시키기 위해 더욱 진보된 기술을 사용하며, 지속가능한 개발을 촉진하기 위해 궁극적인 스펙트럼 효율성, 궁극적인 에너지 효율성 및 궁극적인 네트워크 운영 효율성에 전념하고 있다"고 설명했다.

5G 시대가 도래하면서, 5G 기지국과 단말기의 에너지 소비는 산업의 지속가능한 발전을 위한 핵심 쟁점으로 부상했다. ZTE는 기지국의 에너지 소비를 줄이는 방법을 적극적으로 모색하고 있으며, 500건 이상의 친환경 5G 혁신 특허를 발표했다. 회사는 자체 개발한 고성능 칩, 고효율 작동, 선도적인 구조 설계 및 기술력 등을 앞세워 효율성을 높이고 소비를 줄이는 데 총력을 기울였다. 또한, ZTE는 중국, 이탈리아, 베트남, 미얀마, 파키스탄, 남아프리카공화국, 에티오피아 등의 국가 및 지역에서 50만 개 이상의 고효율 친환경 사이트를 구축하기 위해 20개 이상의 사업자를 지원했다. 2020년에는 4G 및 5G 네트워크 에너지 효율 솔루션 PowerPilot을 출시했는데, 이 솔루션으로 절약되는 에너지는 기존 AI 기반 에너지 절약 솔루션의 2배 수준으로, 멀티 모드 네트워크에서는 최대 20%의 에너지를 절약해 운영비용을 효과적으로 절감할 수 있다. 현재까지 해당 솔루션은 전 세계 20개 이상의 네트워크, 약 70만 개 이상의 사이트에서 성공적으로 상용화되고 있다.

또한, ZTE는 에너지 절약 표준과 관련된 주제 연구에도 적극적으로 동참하고 있다. 2020년에 ZTE는 글로벌 통신, 미디어 및 기술(TMT) 연구의 선두주자이자 광범위한 세계 이동통신 사업자 연합회(GSMA)의 일부인 GSMA 인텔리전스(GSMA Intelligence)와 함께 '5G 에너지 효율, 새로운 트렌드로서의 친환경(5G Energy Efficiencies, Green is the New Black)'이라는 제목의 백서를 발표했다. 이 백서는 비용 절감, 네트워크 성능 최적화, 에너지 보안, 글로벌 탄소 배출량 감소 기여도 측면에서 5G 시대 통신 네트워크의 에너지 효율성을 구축하고 개선 배경과 원칙을 분석한다. 또한, 혁신을 통한 에너지 절약과 소비 절감의 실현 가능성을 요약하고 있다.

녹색 개발을 적극 실천하는 기업인 ZTE Corporation은 회사의 일상적인 사무실 및 생산 작업에서 포괄적인 환경 보호 관리를 추진하고 있다. 회사는 에너지 절약 및 가스 배출 측면에서 경영 목표를 지향하는 한편, 생산 기술 및 장비 개선을 더욱 강화하여 천연자원의 소비와 환경 영향을 줄이고 있다.

직원 및 파트너와 함께 성장하며 글로벌 커뮤니티에 기여

2020년에 ZTE는 내부 디지털 혁신을 한층 더 강화하고, 연구개발, 운영, 사무실 및 생산 분야에서 올 클라우드(all-cloud), 지능형(intelligent), 경량(lightweight)을 갖춘 '궁극의 클라우드 회사(Ultimate Cloud Company)'를 만들었다. 회사는 비용 절감, 효율성 증대, 품질 개선과 함께 미래의 불확실성에 유연하게 대처했다. 팬데믹 기간에 ZTE 클라우드 서비스는 전 세계 7만 명 이상의 직원에 대한 재택근무를 지원했다. 무엇보다 중요한 것은 3만 명이 넘는 연구개발 직원의 원격 작업 효율성이 95% 이상에 달했다는 점이다.

기업 지배구조 측면에서, ZTE는 핵심 인재의 유치 및 인센티브 강화, 준수 관리 시스템 개선, 기업 내부 통제 관리 시스템 강화, 그리고 '회복, 성장, 확장'의 3단계 경로에 따른 양질의 성장을 달성했다.

글로벌 커뮤니티에 대한 기여 측면과 관련해, ZTE 재단은 항상 "공공복지의 정신을 지지하고, 기업의 책임을 다하며, 공공복지 발전을 촉진한다"라는 사명에 전념하고 있다. ZTE 재단은 지난 1년간 의료, 교육 지원, 소외계층 지원 등 3대 분야에 집중하며, 공공복지 및 빈곤퇴치 활동을 적극적으로 추진했다.

2020년에 ZTE 재단은 공공복지에 1,400만 위안 이상을 투자하고, 37건의 공공복지 사업을 추진하며, 73건의 공공복지 활동을 펼쳤다. 재단의 2020년 중국 재단 투명성 지수(FTI)는 3년 연속 만점을 기록하면서, 제10회 중국공익절(China Charity Festival)에서 '연간 자선 혁신상(Annual Charity Innovation Award)'과 '연간 자선 사업상(Annual Charity Project Award)'을 수상했다.

향후 ZTE는 '디지털 경제의 원동력'으로서 전 세계의 지속가능한 개발에 확고히 전념하며, 사회적 책임을 실행에 옮길 계획이다. 회사는 기업, 개인, 파트너 및 환경의 공동 개발의 실천을 통해 어디서나 소통과 신뢰를 실현할 수 있도록 임직원 및 파트너와 함께 성장하고자 한다.

보고서 전문 보기 및 다운로드:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202105191132EN.pdf

미디어 문의:

Margaret Ma

ZTE Corporation

전화: +86 755 26775189

이메일: ma.gaili@zte.com.cn

