보스턴 미술관, 국제 박물관의 날에 모네 가상전 개최

-- Kuaishou와의 협업으로 공동 진행

(베이징 2021년 5월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 18일 국제 박물관의 날을 맞아, 중국의 짧은 영상 플랫폼 Kuaishou와 보스턴 미술관(Museum of Fine Arts, MFA)이 모네 가상전을 공동 개최했다. 이 행사는 보스턴 미술관이 소장하는 클로드 모네(1840~1926)의 작품을 가상 공간에서 감상할 수 있는 라이브 스트리밍 행사다. 이 행사에서는 관련 제품도 구매할 수 있다. '클로드 모네와의 랑데부: 인생에 아름다움을 불어넣다(Rendezvous with Claude Monet: Bring Beauty to Life)'라는 주제로 개최된 4시간 분량의 라이브 스트리밍 세션은 약 800만 회에 달하는 조회 수를 기록했다.

이 라이브 스트리밍 세션에서는 모네의 그림을 통해 모네의 비할 데 없는 시각과 획기적인 기법의 발전을 보여준다. 엄청난 기억력의 소유자이자 웨이보 팔로워 수가 400만 명에 달하며 'Super Brain 3' 출연 경력이 있는 중국 TV 스타 Wang Yuheng과 Kuaishou 공식 상장의 발표 종을 울린 Kuaishou의 핵심 사용자 Ms. Mi가 보스턴 미술관의 내레이터들과 함께 온라인에서 이 세션을 공동으로 진행했다. 5개 라이브 채널에서 진행된 이 행사는 조회 수 480회 이상을 기록하고, 200만 건 이상의 '좋아요'를 받았다.



보스턴 미술관, 국제 박물관의 날에 Kuaishou와 함께 모네 가상전 개최

쌍방향 튜토리얼을 진행하는 중에, 시청자들은 환상적으로 다양한 독점 미술 협력 제품을 구매할 수 있었다. 해당 제품에는 보스턴 미술관의 모네 Art Tees와 아로마 세트, Bestore의 프로바이오틱 견과류, Genuine Namir의 효모 얼굴용 트리트먼트 등이 있었다. 시청자들은 이 세션에서 모네의 비할 데 없는 시각이 발전하는 것을 느끼며 전반적인 감각적 만족을 느끼는 한편, 자신의 집에서 미술과 문화를 감상할 수 있었다.

또한 시청자들은 엔터테인먼트와 교육을 넘어 원활한 쇼핑 체험도 할 수 있었다. 발표 순서를 정하는 투표 외에도 소셜 미디어에서 댓글을 달거나 라이브 스트림을 공유함으로써 복권에도 응모했다. 이 세션에서는 할인 쿠폰도 발급했다. 행사 중 또는 행사 후에 제품을 둘러보고 확인하면서 제품 핀을 누르면, 장바구니에 제품을 추가할 수 있었다.

2021년 국제 박물관의 날은 "박물관의 미래: 회복과 새로운 상상(The Future of Museums: Recover and Reimagine)"이라는 주제로 포스트 코로나 시대 이후의 회복과 혁신을 위한 동력으로써 문화가 가진 창의적 잠재력을 강조한다. 보스턴 미술관과 Kuaishou는 공동체에 큰 기쁨과 영감을 선사하는 새로운 문화적 결실 및 전파의 하이브리드 모델을 제공했다.