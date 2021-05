GWM POER, 놀라운 제품력으로 입소문 및 판매량의 두 마리 토끼 잡아

(바오딩, 중국 2021년 5월 21일 PRNewswire=연합뉴스) GWM의 인기 차량인 GWM POER가 최근 세계 곳곳에서 연달아 출시되면서, 4월에 판매량 신기록을 세웠다. VFACTS 데이터에 따르면, GWM POER는 호주와 뉴질랜드의 월별 전체 시장 판매량 중 3%를 차지했다고 한다. 이는 전월 대비 50%나 증가한 수치다. 이로 인해 GWM POER는 호주 전체 순위에서 8위, 중국 픽업 판매량 순위에서 1위를 기록했다. 그뿐만 아니라, 뉴질랜드에서는 4월에 전년 대비 증가율 186%를 기록하면서 탑 10에 진입했다.

GWM POER는 출시 후 수개월 만에 시장 판매량이 호황을 이뤘을 뿐만 아니라, 권위 있는 여러 개의 매체에서 상을 받았다. 칠레에서는 출시 후 한 달 만에 칠레 자동차 산업에서 가장 가치 있는 상인 '올해 최고의 픽업(Best Pickup of the Year)' 상을 받았다. 최근 GWM POER는 호주의 권위 있는 매체 Autocar의 연례 모델 선정 대회에 참가해 국제 픽업 브랜드들과의 경합 끝에 픽업 부문에서 '올해 최고의 모델(Best Model of the Year)' 상을 받았다. 또한, GWM POER는 여러 호주 매체로부터 높은 평가를 받았는데, 일례로 Autocar는 '환상적인 주행 경험'을 선사하는 '최고의 다기능 픽업'이라며 GWM POER에 찬사를 보냈다. Cars Guide는 "GWM POER의 힘은 1급 경쟁 제품을 이미 능가했다"고 언급했다. Carsales는 심지어 시장에서 최고 픽업 중 하나인 Ford Ranger와 GWM POER를 직접 비교하면서, "GWM POER는 다른 중국 경쟁 픽업과는 완전히 다르며, 호주 픽업 시장의 패턴을 철저하게 바꿀 것"이라고 찬사를 보냈다.



GWM POER가 놀라운 제품력으로 입소문 및 판매량의 두 마리 토끼를 잡았다.

호주, 뉴질랜드 및 픽업 문화가 신성시되는 다른 나라에서, GWM POER가 많은 소비자로부터 사랑받고, 세계적인 히트 모델이 된 이유는 GWM POER의 웅장하고 정교한 정면과 SUV 소재로 만든 인테리어 트림 덕분이다. GWM POER는 이를 바탕으로 최고의 고급 모델이 됐다. GWM POER의 견인력은 동급 최고인 3.5T로, GWM POER의 강력한 오프로드 성능을 보여준다. 8AT 변속기와 2.0T 고출력 엔진이 장착된 GWM POER는 최고 출력 120kW, 최대 토크 400N·m으로, 강하고 부드러운 주행을 선보인다. 그뿐만 아니라, 독점적인 다언어 인식 능력과 이동식 무선충전 기능 외에 적응형 크루즈 컨트롤, 스마트 운전석 및 레벨 2 자율주행 같은 풍부한 기능을 통해 더욱 안전하고 간편한 운전과 훌륭한 주행 경험을 보장한다.

GWM 국제 디자인 수석 Andrew Collinson은 "중국 픽업을 세계의 인기 픽업으로 만들 것"이라고 언급했다. 앞으로도 GWM POER는 외관 디자인, 성능, 설정, 지능 및 안전 같은 측면에서 더 많이 노력함으로써, 전 세계 사용자로부터 크게 인정받는 제품을 생산하고, 글로벌 시장의 레이아웃을 강화할 계획이다.