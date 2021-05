XCMG, 2021년 1분기 결산 발표, 단일 분기 기록 경신

-- 영업 매출은 전년 대비 80.40% 증가한 38억8천만 달러 기록

-- 영업 현금흐름은 전년 대비 1502.97% 증가

-- 상장기업 주주귀속 순이익이 단일 분기 신기록인 전년 대비 182.44% 증가하며 2억6천818만 달러 기록

-- 매출채권 자금은 전년 대비 46.26% 감소

(쉬저우, 중국 2021년 5월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 지난달 28일, 굴지의 건설장비 제조업체 XCMG(SHE:000425)가 2021년 1분기 결산보고서("보고서")를 발표했다. XCMG는 매출과 이익의 모든 측면에서 신기록을 세우며, 코로나19 발생 후 사업 성장의 새로운 이정표를 달성했다.



