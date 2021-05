Vinamilk, 세계 50대 주요 유제품 기업 순위에서 여섯 단계 상승

(호찌민시, 베트남 2021년 5월 20일 PRNewswire=연합뉴스) Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)가 코로나19 팬데믹으로 인한 어려움에도 불구하고 2020년에 인상적인 실적을 달성했다. Vinamilk는 2020년에 전년 대비 5.9% 증가한 26억 달러의 매출을 기록하면서, 세계 50대 유제품 기업 순위에서 순위가 여섯 단계나 상승했다.

영국 기반의 Plimsoll Publishing Ltd.가 발표한 2021년 순위에서, Vinamilk는 총매출을 기준으로 세계 50대 유제품 생산업체 중 36위를 기록했다. 베트남 브랜드인 Vinamilk는 2017년부터 베트남과 동남아시아 유제품 생산업체로는 유일하게 50대 순위에 들면서, 미국, 뉴질랜드 및 유럽의 유제품 업체와 어깨를 나란히 하고 있다.



Vinamilk Green farm fresh milk is one of Vinamilk’s newly launched products earlier this year