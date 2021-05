Xinhua Silk Road - 제2회 상하이 Y50 혁신 및 기업가정신 포럼 개최

-- 중국 동부 상하이의 디지털 발전 도모

(베이징 2021년 5월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 15일, 중국 동부 상하이에서 제2회 상하이 Y50 혁신 및 기업가정신 포럼(Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship)이 진행됐다. 이번 포럼에 따르면, 디지털화가 중요한 개발 경향이 됨에 따라, 상하이는 디지털 도시를 만들고, 더 많은 기회, 더 나은 기회, 더 좋은 환경을 통해 혁신과 기업가정신을 전적으로 지원하고자 노력하고 있다고 한다.



Photo taken on May 15, 2021 shows the second Shanghai Y50 Forum For Innovation and Entrepreneurship held in east China's Shanghai.