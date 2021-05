48개의 트랜시버와 온-칩 처리 기능을 갖춘 세계 최초의 MIMO 단일 칩 'XRR' RFIC를 출시하는 Vayyar

ADAS, ARAS, 자율 기능용으로 설계된 Vayyar의 XRR 칩은 범위가 0-300m인 유일한 단일 칩 4D 이미지 레이더로서, 고해상도 점 클라우드/초광각 FoV를 제공해 탁월한 비용 절감을 가능하게 한다.

이스라엘 텔아비브, 2021년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 4D 이미지 레이더 분야의 글로벌 선도 기업인 Vayyar Imaging이 승용차, 트럭, 모터사이클용으로 설계한 0-300m 범위의 단일 RFIC 솔루션인 세계 최초의 다중 범위 'XRR' 칩을 출시했다. 48-안테나 MIMO 어레이를 지원하는 첨단 플랫폼은 외부 프로세서가 필요하지 않은 상태에서 다양한 안전 용도를 위한 전례 없는 정확성을 갖춘 레이더 이미지를 제공한다.

AEC-Q100과 ASIL-B 기준을 충족시키는 Vayyar의 XRR 칩은 범위, 해상도, 성능 면에서 견줄 데 없는 솔루션이다. 초광각 시야와 풍부한 4D 점 클라우드 이미지 기능을 갖춘 이 칩은 단일 칩 플랫폼을 통해 전례 없는 다기능을 제공하여, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 첨단 라이더 지원 시스템(ARAS)과 자율 기능을 제공한다. 이로 인해 비용이 많이 드는 여러 개의 차량 센서가 필요 없으며, 원가, 복잡성, 하드웨어, 소프트웨어, 전력 소비량, 배선, 통합 노력이 절감된다.

0-300m의 범위를 제공하는 이 다중 범위 XRR 칩은 분리대, 경계석, 주차된 차량 등 정지 상태의 물체를 구분하며, 다양한 유형의 교통약자, 움직이는 차량, 기타 위험을 구분할 수 있다. 주차장과 같은 저속 환경에서 XRR 칩의 uSRR과 SRR 감지 기능은 첨단 주차 지원 기능을 지원하고 차량 주변의 보행자와 장애물을 스캔한다. 공도에서 MRR과 LRR 기능은 차선 변경 지원(LCA), 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC), 사각지대 감지(BSD), 충돌 경고(fCW/rCW), 후측면 차량 경보(CTA), 자동 비상 제동(AEB) 등의 다양한 ADAS와 자율 기능 용도를 지원한다.

Vayyar의 자동차 부문 담당 부사장 겸 책임자인 Ian Podkamien은 "Vayyar의 XRR 칩은 견줄 데 없는 다중 범위 기능을 제공하여 복잡성과 비용을 감소시키고, 이로 인해 고급 안전 기능을 모든 차량 모델에 경제적으로 적용할 수 있게 해 줍니다."라고 밝히고, "이를 달성하기 위해 우리는 48개의 트랜시버 그리고, 최적의 성능을 위해 필요한 컴퓨터 용량을 단일 칩에 통합하면서도 비용 효율성과 콤팩트한 폼 팩터를 유지하는 데 성공했습니다."라고 덧붙였다.

단 두 개의 XRR 칩을 통해 어떠한 차량도 Euro NCAP 안전 점수 33점을 확보할 수 있으며, 10개가 넘는 재래식 ADAS 센서를 대체할 수 있다. Vayyar의 플랫폼은 9개의 서로 다른 2023년 NCAP ADAS 요건을 지원하며, 보행자, 자전거 이용자, 오토바이 이용자를 보호하고 안전 등급을 극대화해 준다.

카메라, 표준 레이더/라이더 등의 대안과 비교할 때 Vayyar의 4D 이미지 레이더는 단일 칩 플랫폼에 전례 없는 다기능을 제공하며, 경제성, 커버리지, 범위, 해상도, 견고성을 극대화한다. XRR 칩은 심한 교통 체증, 어둠, 안개 등 극도로 열악한 조건에서도 실시간 4D 감지 기능을 제공하고, 여러 물체를 동시에 파악하고 추적한다.

운전자와 탑승객을 보호하기 위한 자동차 제조사들의 노력에 부응하여 Vayyar의 다중 범위 XRR 칩은 ADAS, ARAS, 자율 기능을 재정의하고 있으며 고도의 안전성을 모든 차량에 적용할 수 있도록 해 준다.

Vayyar Imaging(자동차) 소개

Vayyar의 인텔리전트 센서는 자동차 등급의 4D 이미지 레이더 기술을 사용하여 차량 내부와 ADAS를 위한 포괄적인 안전성을 제공한다. '4D'는 움직임, 시간, 속도를 포착하는 능력을 가리킨다. 이 센서의 핵심은 탁월한 해상도를 위한 최대 48개의 트랜시버를 지원하는 고성능 레이더-온-칩이다. 초광각 시야를 제공하는 Vayyar의 60 GHz/79 GHz 단일 칩 레이더 모듈은 넓은 범위를 담당하여 차량에 탑재되는 센서의 개수를 줄여 준다. 또한 차량 내부는 물론 차량 주변을 포함한 폭넓은 범위를 탐지하는 동시에 여러 개의 목표물과 물체를 추적한다. Vayyar의 기술이 적용된 센서는 다양한 기능을 수행하며, 경제적이며 양산이 가능하다. 또한 레이더를 기반으로 한 이 플랫폼은 모든 도로 조건에 안정적으로 대응하며 사용자의 프라이버시를 보호한다. Vayyar는 더 안전한 세상을 만들 수 있는 경제적인 차세대 다목적 소형 센서 기술을 계속해서 개발할 계획이다.

2~3개의 송신 안테나와 3~4개의 수신 안테나를 필요로 하는 기존 레이더 솔루션과 달리 4D 이미지 레이더 기술은 주변 환경을 고해상도로 매핑하는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 48 안테나 어레이를 기반으로 한다. 전방 도로 상황을 한 치의 오차 없이 정확하게 탐지하고 추적할 수 있으며 초광각 방위-고도 시야각과 결합된 수많은 점 클라우드 데이터 출력이 가능한 최고의 안전 센서이다.

