XCMG, 페이스북 라이브 스트리밍 통해 제3회 국제 고객 축제 개최

-- 행사 시간은 5월 20일 오후 4시(GMT+8)로 예정

(쉬저우, 중국 2021년 5월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 굴지의 건설장비 제조업체 XCMG(SHE:000425)가 이달 20일 중국 쉬저우에서 제3회 국제 고객 축제(International Customer Festival)("축제")를 개최할 예정이다. 이번 행사에서는 XCMG의 최신 제품과 기술 혁신, 지능형 제조 공장 등을 집중 조명하며, 페이스북을 통해 글로벌 고객 및 시청자에게 라이브 스트리밍될 예정이다.



XCMG to Livestream Third International Customer Festival on Facebook at 4pm (GMT+8), May 20 2021.