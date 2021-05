에피백스(EpiVax), SARS-CoV-2에서 강력한 T 세포 면역 반응에 중요한 T 세포 항원결정기 식별, 연구 결과는 NPJ 백신(NPJ Vaccines)에 발표

프로비던스, 로드아일랜드주, 2021년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 에피백스(EpiVax, Inc.)는 NPJ 백신(NPJ Vaccines)에 "COVID-19 백신 설계 및 검증을 위한 고도로 보존된 비인간형 교차 반응 SARS-CoV-2 T 세포 항원결정기(Highly conserved, non-human-like, and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes for COVID-19 vaccine design and validation) " 논문을 발표했다. 이 연구는 SARS-CoV-2에 대한 T 세포 면역과 관련된 펩티드 항원결정기를 확인하고 회복 중인 환자들이 iVAX-예측 항원결정기에 대한 기억 면역 반응을 생성한다는 것을 보여준다. T 세포 면역은 장기 면역 보호의 중요한 구성 요소이며 백신 개발자들이 강력한 T 세포 면역 반응을 활성화하는 미래의 백신을 만드는 데 중요하다.

COVID-19 백신에 대한 T 세포 면역 반응은 항체 반응에 초점을 맞춘 초기 백신 개발로 아직 잘 규명되지 않았다. 세계적인 관심이 장기 면역 제공으로 바뀜에 따라 연구자들은 후속 예방 접종/추가 접종을 통해 T 세포 면역 문제를 해결하고자 한다. 에피백스 연구자들은 이전에 동료 심사를 받은 연구에서 밝혀진 18개의 T 세포 항원결정기의 존재를 확인했지만, 특히 여기에 처음으로 밝혀진 14개의 추가 항원결정기도 확인했다. 이 항원결정기들은 또한 확인된 모든 SARS-CoV-2 변이의 서열에서 고도로 보존되는 것으로 밝혀졌으며, 이는 T 세포향 백신이 기존 백신보다 새로운 변이체에 대해 더 탄력적이라는 것을 보여준다.

오랫동안 T 세포 면역과 T 세포 구동 백신 설계에 대한 탁월한 전문가들로 여겨져 왔던 에피백스 연구원들과 협력자들은 SARS-CoV-2 백신, EPV-CoV19 를 개발해왔다. HLA-유전자변형 쥐를 대상으로 한 전임상 면역 연구에서 EPV-CoV-19는 안전한 COVID-19 백신의 특징인 강력한 유형 1-편향 T 세포 반응(type 1-skewed T cell response)을 촉진했다.

이 연구의 의미에 대해 묻는 질문에 에피백스의 백신 연구 책임자인 레니 모이스 박사(Dr. Lenny Moise)는 다음과 같이 말했다: "COVID-19 예방 접종 연구에 따르면 중화 항체는 예방을 위해 절대적으로 필요한 것은 아닙니다. T 세포는 조기 예방 역할을 합니다. 당사는 안전하고 효과적인 T 세포 표적 백신의 개발을 가능하게 해줄 T 세포 면역 트리거를 발견했습니다."

에피백스(EpiVax) 소개

에피백스는 T세포 항원결정기 예측, 면역 조절 및 신속한 백신 설계에 대한 전문성을 갖춘 생명공학 기업입니다. 에피백스의 치료 및 백신용 면역원성 스크리닝 툴킷인 ISPRI와 iVAX는 글로벌 소속 기업들의 관련 연구 발전을 위해 사용됩니다.

