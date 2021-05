암 생존 예측 개선: 에피백스 테라퓨틱스(EpiVax Therapeutics)의 앤서(Ancer) 플랫폼을 사용한 새로운 접근 방식

프로비던스, 로드아일랜드주, 2021년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 에피백스 테라퓨틱스(EpiVax Therapeutics, Inc., 이하 EVT)는 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)의 "신생항원의 HLA 및 TCR 인터페이스의 다단계 스크리닝, 생존 예측 향상(Multi–step screening of neoantigens' HLA and TCR–interfaces improves prediction of survival)". 논문을 발표했다. 이 연구는 EVT의 앤서 플랫폼을 사용하여 암환자를 위한 우수한 생존 분석 방법을 보여준다. EVT는 임상 연구에 에피백스 도구들을 적용하기 위해 2017년 에피백스(EpiVax, Inc.)로부터 분사되었다.

검증된 인실리코 툴인 에피매트릭스(EpiMatrix) 및 야누스매트릭스(JanusMatrix) 를 기반으로 구축된 앤서는 개별 암 돌연변이를 분석하여 면역원성일 가능성이 있는 T 세포 에피토프의 존재를 밝힌다. 앤서의 개념은 돌연변이의 존재만으로는 보호 면역 반응을 생성하기에 충분하지 않지만 정밀 암 백신을 만들고 암 환자의 생존 결과를 예측할 때 T 세포로 식별할 수 있는 에피토프면(the TCR-face)에서 자연(인간 게놈) 서열과 돌연변이 서열 사이에 차이가 있다는 것이 고려되어야 한다는 것이다. 이것은 일부 돌연변이가 자기와 유사한 에피토프를 생성하고 면역 체계에 의해 내성이 생길 수 있기 때문이다.

연구자들은 암 돌연변이를 분석하는 세 가지 접근 방식을 비교하고 환자 결과를 예측하는 능력을 평가했다. 가장 좋은 성과를 낸 방법인 앤서는 예측이 잘된 환자와 비교해 잘 안된 환자의 차이를 개선해 3년까지만 예측 가능했던 다른 접근법과 비교해 생존 결과를 거의 6 년 더 긴 기간 동안 정확하게 예측을 가능하게 했다. 이 연구는 종양 게놈을 기반으로 종양 진행 및 조기 사망 위험이 높은 환자를 식별하는 능력에 대한 중요한 연구 결과를 냈다.

연구 결과에 대해 시카고 대학의 랜디 스와이스(Randy Sweis) 박사는 "이 결과는 앤서를 사용하여 실제 네오 에피토프의 수를 정의하는 것이 암 환자에 대한 새로운 전조 또는 예측 생체지표를 나타낼 수 있음을 시사합니다."라고 말했다. EVT 공동 창립자인 애니 데 그루트(Annie De Groot)박사는 "생체지표 확인 방식에 추가해, 앤서가 진정한 면역원성CD8 및 CD4 네오에피토프를 우선시하는 동시에 자기 유사 또는 억제성 네오에피토프를 제거하기 때문에 개별 암 환자들에게 앤서 신규 정밀 백신을 사용하는 것은 다른 방식과 비교해 큰 장점을 가진다. "

무료 원문는 사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)에서 확인 가능합니다.

EVT 소개:

EVT는 23년 이상의 기간 동안 에피백스(EpiVax) 에서 개발된 세계 최고의 기술을 사용하여 숙주의 질병을 치료하거나 예방하기 위해 체내 T 세포를 활성화하는 것을 목표로 하는 백신을 설계합니다. EVT의 파이프라인에는 COVID-19 백신과 맞춤형 방광암 백신이 포함되어 있습니다.

관심있는 투자자들은 여기 를 통해 레드크로우(RedCrow)에서 EVT를 평가해보세요.

언론 연계인:

케이티 포터(Katie Porter), 사업 개발 매니저

에피백스(EpiVax)

kporter@epivax.com

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1509818/EpiVax_Therapeutics__Logo.jpg?p=medium600

Related Links :

https://epivax.com/