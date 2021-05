Human Horizons, 상하이 모토쇼에서 4대의 신형 HiPhi X 모델 공개

(상하이 2021년 5월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 업계 굴지의 신생 이동성 및 지능형 주행 연구 기업 Human Horizons가 최근 네 대의 신형 HiPhi X Super SUV 모델을 공개했다. 본래 3월 30일에 발표됐던 이들 4개 모델은 4인승과 6인승 플래그십 모델, 그리고 6인승 퍼포먼스 및 6인승 럭셔리 모델로서, 가격대는 570,000~800,000위안이다. 이들 신형 모델은 지난달 21~28일에 열린 상하이 모토쇼에서 공식적으로 공개됐다. 다양한 기능을 장착한 HiPhi X는 최신 기술 혁신에 고급 자동차의 편안함을 통합함으로써, 새로운 자동차 부문인 'TECHLUXE(R)'를 탄생시켰다.

Demonstrating the company’s vision of ‘design defined by scenarios, vehicle defined by software, and value defined by co-creation,’ the HiPhi X exhibition (Hall 4.1, 4A06) at the 19th International Automobile Industry Exhibition in Shanghai gave users a unique and immersive interactive experience.

상하이에서 열린 제19회 국제자동차산업박람회(International Automobile Industry Exhibition in Shanghai, "상하이 모터쇼")에서 HiPhi X 전시(4.1관, 4A06)는 '시나리오로 정의되는 설계, 소프트웨어로 정의되는 차량, 공동 창작으로 정의되는 가치'라는 Human Horizons의 비전을 증명하면서, 사용자에게 독특한 쌍방향 몰입형 체험을 선사했다. HiPhi X는 동급 최고의 H-SOA 전기 구조와 새로 설계된 극장식 부스를 이용해 방문객들에게 특별한 안무로 구성된 상하이 댄스를 선보였다. 이 장관에 사운드와 특수 효과가 곁들여졌고, 전시장 곳곳에 설치된 LED 화면으로 방송됐다. 그뿐만 아니라, 사용자는 QR코드를 스캔해서 부스에서 확인하고, 사진을 촬영하며, 온라인으로 체험을 공유하기도 했다.

Human Horizons 설립자 겸 CEO Ding Lei는 이들 신형 모델을 공개하면서, "HiPhi X는 사용자를 위한 개인적인 동반자가 될 수 있도록 만들어졌다"라며, "자사는 모든 사람이 특별하다고 믿으며, 그에 따라 사용자 수요에 맞춘 차량을 생산함으로써 더 많은 선택지를 제공하는 데 전념하고 있다"라고 언급했다.



Human Horizons officially announced the four new HiPhi X models would be priced at RMB 570,000 for the Performance six-seater model, RMB 620,000 for the Luxury six-seater, RMB 680,000 for the Flagship six-seater, and RMB 800,000 for the Flagship four-seater. Each model is accompanied with a class leading worry-free warranty package.