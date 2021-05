어센드, 2030년까지 온실가스 배출 80% 감축 목표

2020 지속가능성 리포트, 온실가스 감축 전략 및 기타 이니셔티브 강조

휴스턴, 2021년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)는 동사의 성과 및 세 가지 핵심을 기준으로 이니셔티브를 강조하는 지속가능성 리포트를 오늘 발표했다. 임파워링피플(Empowering People), 혁신솔루션(Innovating Solutions) 및 타협없는 운영(Operating Without Compromise).

Ascend's 2020 Sustainability Report, "Empowered People", highlights the employees who advocated and are seeing through initiatives across the company's three sustainability pillars: Empowering People, Innovating Solutions and Operating Without Compromise.