야키마 치프 홉스, 전 세계 맥주에 홉 고유의 풍미를 선사해 줄 신제품 출시

야키마, 워싱턴주, 2021년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 재배자 소유의 세계적인 홉 공급업체인 야키마 치프 홉스(Yakima Chief Hops) (이하 YCH)에서 최신 제품 Cryo Pop™ 오리지널 블랜드 를 출시하여 향긋한 맥주를 다시 한 단계 업그레이드했다. Cryo Hops®는 야키마의 고급 제품군을 출시한 지 4년째 되는 해를 기념한다. 이 홉 블랜드는 어떻게 하면 홉 본연의 아로마를 맥주 완제품에 담을 수 있을까 하는 일반적인 양조 문제를 해결하기 위한 획기적인 연구를 사용했다.

Global hop supplier Yakima Chief Hops has officially launched their newest product – Cryo Pop™ Original Blend. Using cutting-edge lab analysis to study previously undetectable aromatic components of a hop, they have engineered a supercharged pellet blend of beer soluble compounds to deliver massive tropical, stone fruit, and citrus aromas in finished beers. Visit cryopopblend.com for more information.