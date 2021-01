정부, 일본의 군함도 세계유산 약속파기, 국제사회에 고발

우리 국민에 대한 가혹한 강제노역 명시 약속 어겨

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화재청(청장 김현모)은 문화체육관광부(장관 박양우)와 함께 올해 열리는 제44차 세계유산위원회를 앞두고, 일본이 근대산업시설 세계유산 관련 권고사항을 이행할 수 있도록 국민적 이해를 높이고 국제 전문가의 여론을 조성할 수 있는 다양한 방안을 추진한다고 29일 밝혔다.

일본은 2015년 군함도 등 메이지 근대산업시설을 유네스코 세계문화유산으로 등재할 때 “1940년대 일부 시설에서 수많은 한국인 등이 본인 의사에 반해 동원되어 가혹한 조건 하에서 강제 노역하였다”라며, “정보센터 설치와 같은, 희생자를 기리기 위한 적절한 조치를 해석 전략에 포함하겠다”고 국제사회에 약속했다.

그러나 2020년 6월 15일 일반에 공개된 산업유산정보센터에서는 희생자를 기리는 내용이 아닌, 메이지 산업혁명을 기념하는 내용 위주의 전시를 진행하는 등, 일본은 국제사회와의 약속을 이행하지 않고 있다.

이에 일본의 약속 이행을 촉구하기 위한 기초자료로서, 문화재청은 일본이 2019년 12월 유네스코에 제출한 ‘근대산업시설 세계유산 등재 후속조치 이행경과보고서(State of Conservation Report)’를 분석해 주요 사항을 공개한다.

분석 결과를 살펴보면, 수많은 한국인 등이 강제 노역한 사실을 포함한 전체 역사에 대한 해설을 언급하지 않은 점, 관련 당사자들과의 대화에서 주요 당사국인 한국을 제외한 점 등 문제점을 더욱 상세하게 파악할 수 있다. 이번 분석 결과는 문화재청 누리집(www.cha.go.kr)에서 볼 수 있다.

이행경과보고서는 세계유산으로 등재될 당시 세계유산위원회의 권고사항과 등재 이후 보존관리 권고에 대한 이행 경과를 당사국에서 제출하는 보고서로, 유네스코 세계유산센터 누리집을 통해 게재됐다.

이와 함께 일본이 지난해 12월 1일 세계유산센터에 제출한 ‘근대산업시설 세계유산 해석전략 이행보고서(Report on the Implementation status of the Interpretation Strategy)’의 분석 내용도 공개한다. 이 보고서를 보면, 일본이 본인 의사에 반해 동원되어 가혹한 조건 하에서 강제 노역한 수많은 한국인 등 희생자를 기리는 조치를 하기보다는 일본 노동자와 다른 지역 노동자들이 모두 가혹한 환경 속에 있었다고 강조함으로써 세계유산 등재 당시 세계유산위원회의 권고사항과 일본 스스로의 약속을 회피하고 있다는 점을 알 수 있다.

문체부는 이번 분석 결과를 이해하기 쉽게 카드뉴스로 제작하고 누리소통망과 재외문화원 등을 통해 배포해 국내외 여론을 환기한다. 우리나라에 대한 각종 정보를 전 세계 누리꾼에게 제공하는 ‘코리아넷(korea.net)’의 ‘일본 근대산업시설 관련 특별페이지’에도 이번 분석 결과를 비롯한 일본의 약속 미이행 상황을 지속적으로 올려 국제사회에 널리 알릴 계획이다.

또한, 2021년에도 일본의 약속 이행을 촉구하기 위한 다각적 노력을 이어간다. 문체부는 올해 1분기에 세계유산위원회가 일본의 근대산업유산시설에 대해 권고한 사항과 일본의 미이행 사항을 비교해 알리는 홍보 영상을 제작한다. 그리고 이를 활용해 다양한 경로로 국내외 일반인과 전문가 집단에 일본 근대산업시설에서 이루어진 강제노동 사실과 유산 등재 이후 일본의 약속 미이행 상황을 환기한다.

문화재청은 일본의 근대산업시설 유산을 포함한 갈등 세계유산의 해석에 대한 국제 전문가들의 관심을 높이기 위해 ‘하나의 유산, 서로 다른 기억’을 주제로 온라인 세미나를 마련한다. 이번 세미나는 제44차 세계유산위원회 개최를 전후해 2월부터 7월까지 총 6회에 걸쳐 열린다.

앞으로 문체부와 문화재청은 일본 근대산업시설을 비롯한 세계유산의 밝은 면과 어두운 면이 모두 ‘전체 역사’로서 올바르게 해석·교육되고, 진실한 역사의 가치가 미래 세대에게 온전히 전달됨으로써 세계유산의 가치와 존엄성을 지킬 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 계획이다.

