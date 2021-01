"문 대통령 잘못하고 있다" 53% vs 38% "잘하고 있다" [한국갤럽]

전주 대비 직무 긍정률(38%) 그대로…부정률은 2%p 소폭 하락

긍정평가 이유는 '코로나 대처' 부정평가는 '부동산' 각각 1순위

[헤럴드경제=배두헌 기자] 문재인 대통령 국정수행에 대한 부정 평가가 소폭 하락한 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1000명에게 문재인 대통령이 직무 수행에 대해 물은 결과 부정평가는 53%로 전주 대비 2%포인트(p) 하락했다.

긍정 평가는 38%로 전주 대비 동일했다. '어느 쪽도 아님'이란 응답은 4%, 모름·응답거절은 5%였다.

연령별로는 18~29세(이하 '20대')에서 28%(긍정) vs 53%(부정), 30대 48% vs 44%, 40대 48% vs 45%, 50대 38% vs 57%, 60대 이상 31% vs 60% 등으로 나타났다.

지지하는 정당별로는 더불어민주당 지지층의 75%가 대통령 직무 수행에 대해 긍정 평가했고, 국민의힘 지지층은 93%가 부정적으로 평가했다.

지지하는 정당이 없는 무당(無黨)층에서도 부정률(61%)이 긍정률(21%)을 크게 앞섰다.

정치적 성향별 긍정률은 진보층에서 65%, 중도층에서 31%, 보수층에서 16%로 집계됐다. 중도층이 대통령을 보는 시각이 보수층에 가까운 것이다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자에게 그 이유를 물은 결과(377명, 자유응답) '코로나19 대처'(36%), '전반적으로 잘한다'(9%), '최선을 다함·열심히 한다'(6%), '복지 확대'(5%), '서민 위한 노력', '기본에 충실/원칙대로 함·공정함'(이상 4%), '경제 정책, '개혁·적폐청산·개혁 의지'(이상 3%) 순으로 나타났다.

반면, 직무 수행 부정 평가자는 부정 평가의 이유로(531명, 자유응답) '부동산 정책'(29%), '코로나19 대처 미흡'(11%), '경제·민생 문제 해결 부족'(10%), '전반적으로 부족하다'(9%), '인사(人事) 문제', '독단적·일방적·편파적'(이상 4%), '리더십 부족·무능'(3%) 등을 지적했다.

긍정 평가 이유에서는 작년 2월부터 '코로나19 대처'가 1순위, 부정 평가 이유에서는 작년 추석 이후 부동산 문제가 1순위를 유지하고 있다.

