당구GP, 이번엔 세트제 3쿠션 개인전 부문 돌입

당구GP 3쿠션 개인전에 출전하는 이충복 김행직 최성원 허정한(왼쪽부터 한국랭킹순) [파이브앤식스 제공]

[헤럴드경제=조용직 기자] 코리아 당구 그랑프리(이하 당구GP)가 다크호스 박수영의 깜짝 우승으로 20일 종료된 서바이벌 3쿠션 부문 2차전을 뒤로 하고 22일부터는 남자 3쿠션 개인전 부문 경기에 돌입한다.

11월말부터 열리고 있는 당구GP는 기존 인기 경기인 서바이벌 부문뿐 아니라 슛아웃 복식 부문을 신설한 데 이어, 전통적인 개인전 부문도 채택했다. 내년 초 열릴 여성 3쿠션 부문, 여성 슛아웃 포켓(풀) 부문까지 합하면 다양한 유형의 당구 경기를 즐길 수 있는 백화점 같은 대회다.

이번 남자 3쿠션 개인전 부문은 4명이 같이 겨루는 서바이벌과 달리 1대1로 맞붙는 정통 방식이다. 다만, 통상의 40점제, 50점제 단일 경기가 아니라 세트제를 채택한 것이 주요 변수가 된다. 특히 9점제여서 승리 기준 목표점수가 파격적으로 낮다. 20연속 득점도 가능한 정상급 선수들로선 ‘한큐’가 폭발하면 단 한 큐로 세트를 따낼 수도 있다.

남자 3쿠션 개인전에선 국내 랭킹 상위 8명에 해당하는 이충복, 김행직, 최성원, 최완영, 안지훈, 김준태, 최성원, 허정한, 차명종과 지난 11월 치른 예선전 상위 8명인 서창훈, 김현석, 박수영, 조치연, 김정섭, 하민욱, 박현규, 이범열이 출전하게 된다. 32강으로 출발했던 서바이벌과 복식에서 선보였던 하위 16명은 출전기회를 얻지 못 했다. 강자끼리 겨루는 더 쫀쫀한 승부가 펼쳐진다는 뜻이다.

남자 3쿠션 개인전은 총 3차에 걸쳐 진행되며 1차는 랭킹과 예선 성적순에 따라 대진이 결정되고 2차는 1차 대회 결과에 따라 정해지게 된다. 16명의 선수는 녹아웃 토너먼트로 경기를 진행하게 되고 최종 승자가 우승을 차지하게 된다.

마지막 3차 파이널은 1, 2차 랭킹 포인트 합산 상위 8명에게 자격이 주어지게 된다. 파이널 출전 자격을 얻은 8명의 선수는 4인 1개 조로 나뉘어 풀리그를 거친 뒤, 각조 1, 2위가 준결승에 진출해 녹다운 토너먼트를 거쳐 우승자를 가리게 된다. 16강부터 준결승까지는 7전 4선승제로, 결승은 9전 5선승제로 진행된다.

또한 공격 제한 시간은 20초다. 기존 30초 보다 10초나 짧으며 지난 슛아웃 팀 3쿠션에서 전반 10분과 같은 공격 제한 시간이다. 슛아웃에서 폭발적 반응을 얻었던 제한시간 단축이 이번에도 적용돼 팬들의 호응이 클 것으로 기대된다.

단 슛아웃과는 다르게 한 세트당 한 번의 타임아웃이 주어지게 된다. 후구 공격은 없다. 남은 5초부터는 경고음이 발생되고 공격 제한 시간 파울 시에는 상대에게 초구 포지션이 주어지게 된다. 매 경기 초구는 뱅킹으로 결정하지 않고 상위 랭커의 선수가 선공하게 된다.

경기는 총 4일간 진행되며 경기가 시작되는 22일과, 23일에는 16강 경기가, 24일에는 8강 경기가, 25일에는 4강과 결승 경기가 열릴 예정이다.

남자 3쿠션 개인전 1차 대회 우승자에게는 700만 원, 준우승자에게는 300만 원 등이 주어지며 총상금은 1560만 원이다.

당구GP는 파이브앤식스(대표 오성규)가 MBC 스포츠플러스와 손잡고 준비한 대회로 총 3개월 동안 펼쳐진다. 서바이벌 3쿠션, 남녀 개인전, 남자 슛아웃 팀 3쿠션, 여자 포켓볼 등 다양한 방식의 경기로 진행된다. 총상금은 약 2억 9000만 원이며 전 경기 생방송으로 MBC 스포츠플러스, 유튜브, 아프리카 TV를 통해 생중계된다.

[남자 3쿠션 개인전 16강 대진]

22일 18:00 이충복 VS 이범열 19:30 차명종 VS 서창훈 21:00 안지훈 VS 조치연 22:30 최완영 VS 김정섭

23일 18:00 최성원 VS 하민욱 19:30 김준태 VS 박수영 21:00 허정한 VS 김현석 22:30 김행직 VS 박현규