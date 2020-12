조광한, “‘이석영뉴미디어도서관’, 새로운 개념의 도서관 모델 될 것”

이석영뉴미디어도서관

[헤럴드경제(남양주)=박준환 기자]“대화도 쪽지로 해야할 정도로 조용한 분위기, 각자의 폐쇄된 공간에서 공부를 하거나 독서만 하는 그런 도서관 시대는 지났다. 이제 새로운 개념의 도서관이 필요하다. 바로 ‘이석영뉴미디어도서관’이 그 모델이 될 것이다.”

언젠가 조광한 남양주시장이 신개념의 도서관으로 완벽하게 꾸몄다며 입에 침이 마를 정도로 자랑을 늘어놨던 ‘이석영뉴미디어도서관’(관장 이경구)을 17일 오후 찾았다. 이날 도서관 4개층 곳곳을 세심히 둘러보고 살펴본 결과 조 시장의 말에 어긋남이 없음을 거듭 확인했다.

열람실

▶훤히 트이고 여유로운 공간 구성=남양주시 화도읍 맷돌로 84, 진영근린공원내에 위치한 ‘이석영뉴미디어도서관’은 어두컴컴, 칸막이 이런 분위기와 시설이 있는 전통적 도서관과는 거리가 멀었다. 부지 1843㎡, 연면적 4877㎡, 4층으로 건립된 이 도서관은 각 층의 층고도 높게 설계했을 뿐만아니라 특히 1층 로비를 2층과 경계(천장)를 없애 개방감을 높였다. 유리벽 구조여서 자연채광만으로도 충분한 밝기를 확보했고, 내부 인테리어 또한 환한 분위기로 시공, 가산 효과를 냈다.

신흥무관학교 설립과 독립군 양성에 전재산(현재 시가 약 2조원)을 바친 이석영 선생의 정신을 이어받아 청소년들이 다양한 재능과 끼를 키워나갈 수 있도록 건립한 ‘이석영뉴미디어도서관’은 경춘선 천마산역과 1.7~1.8㎞ 떨어져있고 노선버스를 이용하면 15분 안팎에 닿을 수 있다.

MUSIC ART HALL

▶전국 최초 뉴미디어 특화(特化) 도서관=‘이석영뉴미디어도서관’은 4층이 압권이다. 청소년들의 욕구를 반영해 공간을 구성하고 스튜디오 등 다양한 시설을 갖춰놨다.

유튜브 촬영·영상 편집을 위한 크리에이트 스튜디오, 음악 녹음·편집이 가능한 레코딩 스튜디오A, 드럼·키보드 등 악기를 갖춰 놓아 실습·연습할 수 있는 레코딩 스튜디오B, 2~5명이 연습 또는 레슨할 수 있는 4개의 뮤직 스튜디오, 댄스 훈련·숙련용 댄스 스튜디오 등 공간이 갖춰져 있다.

이 모두를 아우르는 MUSIC ART HALL은 음향·조명시설을 완비한 도서관내 블랙박스형 공연장으로110여명을 수용할 수 있다.

▶뉴미디어시대, 문화플랫폼으로 개관 눈앞=“새로운 도서관이 들어섰으니 좋지요. 어떻게 운영될 지 기대가 커요.”

개관에 앞서 이날 ‘이석영뉴미디어도서관’시설을 미리 둘러본 화도읍 지역 이장단은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 종식되고 속히 개관되기를 고대했다.

그도그럴 것이 청소년들의 욕구를 상당히 반영했다지만 유아용, 어린이용 뿐만아니라 소설, 수필, 시집, 전집 등 3만5000여권의 장서(藏書)를 갖춘 자료실·열람실, 수유실, 이야기방, 인공지능(AI)의 LG CLOi, 컨퍼런스룸, 커피와 음악과 소통이 있는 카페 등 각종 편익시설도 즐비하기 때문이다.

이야기방

Every colour is made of every other(모든 색은 서로에 의해 만들어진다).

물질과 비물질을 빚어 작품을 완성하는 세계적 미디어아티스트 그룹 ‘Kimchi And Chips[손미미&엘리엇 우즈(英)]’ 作 ‘미디어폴’은 프리즘을 통해 세상에 존재하는 다양한 빛색을 감상해보는 묘미도 덤으로 부여한다.

미디어폴

한편 남양주시는 이석영 선생 탄신일인 12월 3일에 맞춰 ‘이석영뉴미디어도서관’개관을 준비했으나, 코로나19 지역감염 예방과 시민들의 안전을 고려해 잠정 연기했다.

pjh@heraldcorp.com